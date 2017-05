Ihr findet in Prey jede Menge verschlossene Türen, Safes oder Terminals auf der Raumstation Talos-1. Um diese zu öffnen, benötigt ihr Schlüsselkarten oder Passwörter. Einige Passwörter für Safes oder Terminals ändern sich mit jedem Spieldurchlauf. Hierfür durchsucht ihr Wände, Bücher, Notizen oder E-Mails. Andere Codes in Prey ändern sich niemals. Genau diese Passwörter haben wir für euch zusammengetragen. findet ihr im folgenden Guide aufgelistet. Solltet ihr auf der Jagd nach Achievements und Trophäen im Bethesda-Abenteuer sein, so nutzt doch unsere Tipps zu den Fundorten der Sternenbeuger-Bücher.



Prey - Fundorte der Schlüsselkarten, Passwörter & Codes für Safes, Türen oder Terminals

Hier findet ihr sämtliche Codes und Passwörter oder Hinweise in Prey, die nicht pro Spieldurchlauf neu generiert werden. Wir liefern obendrein Hinweise, sobald Codes zufällig generiert werden. Dabei gibt es auch die Fundorte der Hinweise auf die Fundorte der Passwörter.

Neuromod Division



Security Booth

Fundort: Sucht nach dem Buch "Orbit", das auf dem Tisch von Sarah Elazar liegt. - Code: 0526

The Volunteer Quarters

Fundort: In Bianca Goodwins Büro, das sich vor eurem Büro befindet. Checkt ihre E-Mails. - Code: 5854

Talos 1 Lobby



Holding Room

Fundort: Innerhalb des Sicherheitsraumes. Der Code befindet sich auf einer Post-it-Notiz nahe Sarah Elazars Arbeitsplatz. - Code: 1129

Morgan Yus Büro

Fundort: In Yus Büro. - Code: 0451

Telekonferenz

Fundort: Sucht auf Yus Bürotisch für den Schlüssel.

Trauma Center

Fundort: Checkt den Bürotisch in Dr. Sylvains Büro.

General Access Key

Fundort: Nachdem January zum Physical Operator befördert wird, gibt es den Schlüssel.

IT Security

Fundort: Im zweiten Stock von Talos-1. Mit Hacking-Level 1 kann es gehackt werden. - Code: 0913

Dr. Devries Safe

Fundort: Im Trauma Center an der Quarantäne-Wand befestigt. - Code: 7324

Hardware Labor



Director Thorsteins Büro

Fundort: Klettert in den zweiten Stock, nachdem ihr Thaddeus' Computer (hier gibt es den Code) gecheckt habt. Begebt euch zur Computer-Location auf der Map.

Employee Entrance

Fundort: Beim Körper nahe den Theater-Stühlen.

Maschinen-Shop Nachschub-Schrank

Fundort: Den Code erhaltet ihr während eures ersten Weltraum-Aufenthaltes. - Code: 3891

Dr. Lorenzo Calvinos Labor

Fundort: Während ihr zu seinem Körper in der Haupt-Mission lauft, erhaltet ihr den Schlüssel.

Ballistics Labor

Fundort: Beim Körper im Eingangsbereich des Labores.

Dr. Thorsteins Safe

Code: 9954

Psychotronics



Security Station Safe

Fundort: Wird zufällig generiert. Ihr erhaltet den Code in der Halle, die zum Lift führt. Durchsucht den Körper von Erica Teague.

Dr. Kelstrups Büro

Fundort: Betretet das Büro des Direktors in Psychotronics. Im Büro findet ihr Hans' Kabine und den Schlüssel an seinem Körper. Interagiert mit der Passage nahe des Safes und durchschreitet die Tür.

The Morgue

Fundort: Zerstört die Fenster an der Seite und öffnet die Tür mittels "Huntress Boltcaster".

The Armory

Fundort: Entweder rettet ihr den Mann und erhaltet den Code oder ihr erledigt ihn und erhaltet obendrein noch einzigartige Materialien. Beides funktioniert. - Code: 8714

Weitere Orte



Quarantäne

Fundort: Im Computer von Mathias Kohl. Lest die E-Mail zur Quarantäne. - Code: 6474

Piloten-Lounge

Fundort: Im zweiten Obergeschoss der Main-Lobby in der Mitarbeiter-Lounge. Hinter einer Bar auf einem Transkript. - Code: 3884

Debriefing Safe

Fundort: Nachdem ihr das Video in Yus Burö angesehen habt, begebt euch zum White-Bord links. Der Code befindet sich links unten. - Code: 5150

Dr. Calvinos Safe

Fundort: In den Crew-Quartieren. - Code: 0523

Dr. Igwes' Cargo Container

Fundort: Talos-1 Außenseite. Code: 2312

Reaktor-Raum

Fundort: Kraftwerk. - Code: 3845

Marco Simmons' Passwort

Fundort: Neuromod-Division, Simulations-Debriefing. - Code: Checkt die Notiz an Simmons' PC.

Security Booth Keycode

Fundort: Neuromod-Division im Foyer. - Code: Während ihr diesen Bereich später im Spiel nochmals betretet, vergesst die Notiz nicht, die neben Divya Naaz' Körper liegt.

Security-Station Passwort

Fundort: Neuromod-Division im Foyer. - Code: In der Nähe von Divya Naaz' Körper.

Jason Changs Passwort

Fundort: Talos-1 Lobby - Büro der Executives - Code: Checkt die Notiz an Jasons PC.

Volunteer-Quartiere Keycode

Fundort: Talos-1 Lobby - Büro der Executives - Code: PC von Biance Goodwind. Lest die E-Mail der Volunteer Attitude.

Piloten-Lounge Keycode

Fundort: Talos-1 Lobby - Mitarbeiter-Lounge - Code: Auf Octavia Figgs' TranScribe findet ihr ein Audio-File namens "This isn't a Drill". Hört es euch an.

Direktor Thorsteins Büro-Keycode

Fundort: Hardware-Labor - Thadeus Yorks PC. Code: Die E-Mail "You are in Charge" lesen.

Group - Small Scale Testing Passwort

Fundort: Hardware-Labor - Small Scale Testing. Code: Auf dem Boden findet ihr irgendwo ein Klemmbrett mit einer Notiz.

Maschinen-Shop Naschschub-Schrank-Keycode

Fundort: Hardware-Labor - Small Scale Testing. Code: Auf dem Small Scall Testing-PC findet ihr eine E-Mail "If you need Supplies".

Ballistics Labor: Key-Safe Keycode

Fundort: Hardware-Labor - Ballistics Lab. Code: Unterhalb des Gitters findet ihr eine Notiz. In der Ecke, ihr benötigt dafür Level 1-Leverage.

Maschinen-Shop Naschschub-Schrank-Keycode

Fundort: Talos-1 Außenseite - Code: In Dr. Calvinos TranScribe findet ihr eine Aufnahme "First Thing tomorrow". Hört euch diese an.

Armory Keycode

Fundort: Psychotronics - Armory. - Code: Erledigt Aaron Ingram nicht.

Maintenance Tunnel Keycode

Fundort: G.U.T.S. - Maintenance Tunnel. - Code: Nehmt die Notiz von Kimberly Bomos Körper.

Magnetosphäre Kontrollraum - Safe-Keycode

Fundort: G.U.T.S. - Magnetosphere Restroom. - Code: Ihr findet eine Notiz auf dem Regal im Bad. Bewegt die Toilettenpapier-Rolle.

Julien Howards Passwort

Fundort: Arboretum. - Code: Neben Iris Steins Körper findet ihr eine Notiz.

Fitness Center Keycode

Fundort: Crew-Quartiere - Concierge. - Code: Lest die E-Mail "New Gym Code" in der Security-Station.

Abigail Foys Passwort

Fundort: Crew-Quartiere - Abigail Foys Kabine. - Code: Notiz unter Abigails Bürotisch.

Calvinos Safe Keycode

Fundort: Crew-Quartiere - Lorenzo Calvinos Kabine. - Code: Im Audio-Log von Calvinos PC hört ihr euch "Calvinos Notiz 3" an.

Fitness Center Keycode

Fundort: Crew-Quartiere - Kabinen B Badräume. - Code: Innerhalb der Badräume findet ihr ein Notiz.

Mall Room Keycode

Fundort: Crew Quartiere - Habitat Pods. - Code: In Anders Kilnes Habitation findet ihr eine Notiz.

Freezer Keycode

Fundort: Crew Quartiere - Küchen. - Code: Sobald der Koch seine Gefriertruhe öffnet, beobachtet ihn.

Executive Suiten Keycode

Fundort: Crew Quartiere - Will Mitchells Kabine. - Code: Lest die E-Mail "Food Request for Alex" in Will Mitchells PC.

Executive Suiten Keycode

Fundort: Crew Quartiere - Recycler-Room. - Code: Auf dem Tisch befindet sich eine Notiz.

Executive Suiten Keycode

Fundort: Crew Quartiere - Fitness Center - Code: Lest die E-Mail "Personal Training Session" on Emma Beattys PC.

Stairwell Keycode

Fundort: Deep Storage - Corporate Information Technology. - Code: Neben Zachary Wests PC findet ihr eine Notiz.

Ivy Songs Passwort

Fundort: Deep Storage - Corporate Information Technology. - Code: Neben Zachary Wests PC findet ihr eine Notiz.

Deep Storage Safe Keycodes

Fundort: Deep Storage - Command Center. - Code: Eine Notiz hinter Danielle Shos PC.

Gus Magills Passwort

Fundort: Cargo Bay - Shipping and Receiving. - Code: Eine Notiz neben dem Telefon bei Gua Magills Bürotisch.

Cargo-Bay A Security Safe Keycode

Fundort: Cargo Bay - Büro des Quartiermeisters. - Code: Unterhaltet euch mit Sarah Elazar.

Parts Storage Keycode

Fundort: Kraftwerk - Monitoring. - Code: Im TranScribe von Duncan Krassikoff hört ihr "Keycode Change: Parts Strorage" an.

Price Broadways Passwort

Fundort: Life Support - Water Treatment Facility. - Code: Neben Price Broadways PC öffnet ihr das Gitter und lest die Notiz.

Life Support Storage-Room Keycode

Fundort: Life Support - Oxygen Flow-Kontrollraum. - Code: Ihr findet hier eine Notiz.

Security Station Safe-Keycode

Fundort: Life Suppport - Main Lift-Zugang. - Code: Eine Notiz bei Erica Teagues Körper.

Bridge-Safe Keycode:

Fundort: Talos-1 Bridge - Loft des Captains. - Code: Unter einem Buch auf dem Bürotisch findet ihr eine Notiz.

Quelle: gamepur.com