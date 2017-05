Prey: Josh Dalton finden - Sidequest: Blackbox Projekt

In der Prey-Sidequest "The Blackbox Project" die Leiche von Josh Dalton finden. Jede Menge virtuelle Leichen pflastern die Wege durch die Raumstation Talon-1. Während einer Nebenquest müsst ihr euch auf die Suche nach dem Körper von Josh Dalton begeben. Dabei sucht ihr in den Zero-Gravity-Tunnels in GUTS. Seine Leiche ist relativ schwer zu finden, allerdings nutzt ihr den Video-Guide unterhalb dieser Zeilen für den genauen Fundort. Obendrein erhaltet ihr als Belohnung einen Q-Beam. Betretet die GUTS vom Arboretum aus und begebt euch ganz nach unten.

Achtet dabei auf die Cystoids, Weaver und Radiation Boxes. Passiert auch die Magnetosphäre-Kammer und setzt euren Weg fort, bis ihr eine große Röhre am Ende erreicht. Ihr seht seinen Körper durch eine schmale Lücke. Schwebt an der Röhre entlang nach rechts und schlüpft dann durch das größere Loch zur Leiche und dem Loot. Achtet hier besonders auf die Cystoids. Mit dem Q-Beam feuert ihr einen permanenten Energie-Strahl, solange ihr den Knopf gedrückt haltet. Achtet aber darauf, dass die Waffe Gegner mit Elektrizität (Roboter etc.) auflädt. Hinweis: Weitere Details gibt es auf unserer Themenseite zu Prey.

Wir empfehlen euch unseren Test zu Prey mit sämtlichen Stärken und Schwächen des Alien-Abenteuers. Ihr erfahrt darin unter anderem, weshalb klassische Shooter-Fans nicht unbedingt glücklich mit dem Spiel werden. Das Spiel versteht sich nämlich nicht als lupenreiner Ego-Shooter. Solltet ihr bereits auf Talon-1 unterwegs sein, so nutzt doch unseren Prey-Guide mit allen Codes für Türen, Safes und mehr. Während einige Passwörter im Spiel immer gleich sind, werden andere pro Spieldurchlauf zufallsgeneriert. Wir verraten euch, wo ihr die Hinweise zu den Codes findet.