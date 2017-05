In Prey den kompletten Sternenbeuger-Zyklus lesen? Kein Problem! Im Video-Guide unterhalb dieser Zeilen findet ihr die Locations der insgesamt sechs Bände umfassenden Starbender-Serie. Die ersten fünf Bücher findet ihr an unterschiedlichen Punkten. Sie befinden sich permanent überall, so dass ihr nicht erst lang suchen müsst. Jedes Buch müsst ihr lediglich ein einziges Mal aufsammeln und lesen. Alle Bücher - außer Band 5 - findet ihr in den Quartieren der Crew. Der sechste Band ist ausnahmsweise an einer Stelle zu finden.

Dafür sucht ihr in den Crew Quartieren in Prey das Heim von Alex Yu auf. Ihr müsst die Sternenbeuger-Bände nicht in einer bestimmten Reihenfolge einsammeln. Habt ihr alle Bänder der Starbender-Serie gefunden und gelesen, so schaltet ihr die Trophäe beziehungsweise das Achievement "Prisma-Meister" für eure Sammlung auf Steam, PS4 oder Xbox One frei. Habt ihr eines der Bücher vergessen, so dürft ihr während der Hauptmission "Bevor ich dir den Schlüssel gebe" über die gesamte Karte schlendern und die einzelnen Bände einheimsen.

Ihr seid noch nicht im Spiel unterwegs? Dann lest doch unseren Test zu Prey und diskutiert im Kommentarbereich des Reviews mit. Darin lest ihr alle Stärken und Schwächen des Sci-Fi-Abenteuers. Das Spiel bietet jede Menge Geheimnisse zu entdecken und versteht sich nicht als reiner Shooter. Weitere Bilder, Videos und jede Menge Infos zum Spiel erhaltet ihr zusammengefasst auf unserer Themenseite zu Prey. Das folgende Video mit den Fundorten der Sternenbeuger-Bände in Prey stammt von Youtuber PowerPyx.

Prey - Alle Sternenbeuger-Bände für den gesamten Zyklus finden