Die Schnetzlerplatte von Ubisoft hat weltweit gute Wertungen bekommen (unseren Test findet ihr hier) und konnte sich zu Anfang auch nicht über zu wenige Spieler beklagen. Doch bereits nach wenigen Wochen teilte For Honor das Schicksal so vieler anderer Online-Spiele: Während einige Experten langfristig am Ball blieben, verschwanden ziemlich rasch nach dem Release die "normalen" Spieler und in Sachen Nachwuchs herrschte bislang auch eher Fehlanzeige. Schuld daran ist aber nicht nur die spezielle, auf kompetitive Kämpfe getrimmte Spielmechanik , sondern ebenso einige Balancing-Schwächen und Exploits und ebenso die Server-Probleme nach dem Release. Nun versucht Ubisoft mit der Season 2 namens Shadow & Magic die Gefechte der Wikinger, Ritter und Samurai wiederzubeleben. Ob es den Franzosen geglückt ist, wollen wir in unserem Update-Check nachprüfen.



For Honor - Season 2 im Update Check: Mehr Fairness!

Wie bei Rainbow Six: Siege setzt Ubisoft bei For Honor auf ein ziemlich faires DLC-System: Alle neuen Inhalte, im Falle von Shadow & Magic zwei frischen Karten sowie zwei Helden, sind zwar für die Besitzer des Season Passes vor allen anderen erhältlich, jedoch stehen sie auch ab dem dem 23. Mai für die gesamte Community zur Verfügung. Jedoch sollte man beachten, dass Nicht-Season-Pass-Besitzer pro Haudegen ganze 15.000 Stahl (Ingame-Währung von For Honor) ausgeben müssen und daher aufgrund des üppigen Preises die Anschaffung der beiden Charaktere stark überlegen sollten.

Der Zenturio hält dank seiner starken Rüstung einige Treffer aus und kann zudem viele nicht-blockbare Kombos durchführen. Quelle: PC Games Was die Bugfixes angeht, gibt es in Shadow & Magic jede Menge davon. Die beiden unserer Meinung nach wichtigsten betreffen die beliebten Exploits, namentlich "Soft Faint" und der "Unlock-Exploit". Durch beide Bugs konnte man noch vor dem Update nicht-blockbare Attacken auslösen. Beide Möglichkeiten wurden nun beseitigt. Außerdem hat Ubisoft das Ausrüstungssystem ein wenig fairer als in der Ur-Version gestaltet. Zum Beispiel gibt es nun auch kleine Boni bei den Standard-Rüstungen und -Waffen und außerdem wurden alle Teile und ihre Werte überarbeitet. Zudem soll es insgesamt mehr XP in den Gefechten geben, wodurch die einzelnen Helden schneller Stufen aufsteigen und so höhere Chancen auf guten Loot haben. Apropos Loot: Helden mit mindesten einem Ruf-Level von fünf können sich auf epische Ausrüstungsgegenstände freuen.

In puncto Balancing zieht der Plünderer der Wikinger unserer Meinung nach die größten Vorteile aus den neuen Anpassungen. Der eigentlich als "einfach" eingestufte Raufbold gehörte statistisch aufgrund seiner eher schwachen Attacken zu den größten Verlierern in For Honor. Nun wurden nicht nur seine Angriffe verbessert, sondern ebenso seine Spezial-Attacke. Den Stun-Angriff mit dem Axtschaft kann man jetzt auch nach einer angetäuschten Attacke auslösen und so den Gegner so richtig überraschen. Auch andere Charaktere haben leichte Verbesserungen bekommen, etwa der Geseztesbringer der Ritter und der Kriegsfürst der Wikinger. Alle weiteren Balancing- und Bugfix-Updates findet ihr hier.

For Honor - Season 2 im Update Check: Neue Helden braucht das Land

Neben den Balancing- und Bugfixes sind die beiden frischen Helden die größte Neuerungen des zweiten Staffel von For Honor und erweitern unserer Meinung nach gekonnt das Repertoire an interessanten Charakteren.

Der Zenturion ist ein stark gepanzerter Haudegen der Ritterfraktion, der mit seinem Kurzschwert auf nicht blockbare Angriffe setzt. Jede seiner Kombi-Attacken kann mit einem schweren Hieb beendet werden, wodurch der letzte Angriff nicht mehr vom Gegner aufgehalten werden kann. Außerdem kann der Zenturion relativ einfach Feinde zu Fall bringen, indem er seine Guard-Block-Attacke anwendet. Nachteil des Zenturions ist hingegen seine eher gemächliche Geschwindigkeit und der Fakt, dass erst die letzten Angriffe seiner Kombos so richtig schlagkräftig sind.

Der Shinobi kann die Reichweite seiner Attacken erhöhen, in dem er den Angriff "auflädt". Quelle: PC Games Der zweite frische Held ist der Shinobi der Samurai, der zu der Gattung der Meuchler gehört. Seine Waffe ist ein sogenanntes Kusarigama, zwei Sicheln, die durch eine Kette miteinander verbunden sind. Durch das Gedrückthalten der Taste für den schweren Angriff kann er auch Attacken "aufladen" und so seine Reichweite erhöhen. Abseits seiner hohen Geschwindigkeit ist der Shinobi auch ein Meister der Kombos - er hat sogar die längsten Kombo-Ketten im Spiel. Da der Meuchelmörder klassentypisch auch noch sehr leicht gepanzert ist, sollte man sich in For Honor und den Timings relativ gut auskennen, bevor man sich den Shinobi leistet.

For Honor - Season 2 im Update Check: Leider nicht für Neulinge

Die beiden frischen Maps, "Die Schmiede" und "Der Tempelgarten" sind im Gegensatz zu den Helden komplett kostenlos, bringen unserer Meinung nach aber nur optische Abwechslung in die Gefechte. Vom Aufbau her sind die Karten aber fast identisch mit denen des Hauptspiels und bieten im Grunde genommen die gleichen drei Lanes wie die Maps des Hauptspiels. Für das nächste Update würden wir uns daher wünschen, dass Ubisoft sich in dieser Hinsicht um etwas mehr Abwechslung bemüht. Doch insgesamt ist Shadow & Magic eine gelungene Erweiterung für For Honor und dürfte vor allem bei den Schnetzel-Veteranen recht gut ankommen. Für Neulinge hingegen bietet die zweite Season nicht wirklich viel, zumal man weiterhin wegen des eher schwachen Matchmakings auch mit Stufe-1-Helden gegen überaus erfahrene Spieler antreten darf.