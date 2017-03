For Honor: Spieler unzufrieden über andauernde Server-Probleme

In den vergangenen Wochen ist das Verhältnis zwischen dem Entwicklerteam von Ubisoft und Teilen der For Honor-Community nicht gerade positiv. Zuletzt veröffentlichte das Reddit-Forum eine ausführliche To-Do-Liste mit unterschiedlichen Punkten, die am Action-Titel verbessert werden sollten. Nun sorgen weitere Ereignisse am letzten Dienstag für Unzufriedenheit unter den Spielern. So kam es am vergangenen Abend zu einigen Server-Problemen. Am Ende musste Ubisoft sogar eine Notfall-Wartung einlegen und die Server für eine Stunde komplett offline nehmen.

Unglücklicherweise fanden die Verbindungsprobleme kurz vor dem Ende der dritten Runde des Fraktionskrieges statt. Zusätzlich war für diesen Tag der wöchentliche Entwickler-Livestream mit dem Ubisoft-Team geplant. Durch den Server-Ausfall standen die Ergebnisse des Fraktionskrieges nicht rechtzeitig zur Verfügung - und auch der Livestream wurde kurzfristig abgesagt. Im Reddit-Forum zeigten sich viele Spieler enttäuscht von den vergangenen Ereignissen und werfen dem Team von Ubisoft mangelnde Community-Arbeit und weitere Dinge vor. Der Publisher möchte den versäumten Livestream allerdings noch in dieser Woche ausstrahlen. Weitere Meldungen und Videos zu For Honor findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: GameStar, Reddit