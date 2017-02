For Honor: Zu Beobachtendes & Zerbrechliches – alle Collectibles

Ihr seid in For Honor auf der Jagd nach Sammelobjekten? In der Solo-Kampagne von Ubisofts Multiplayer-Brawler warten zwei Arten von Collectibles auf euch: "Zu Beobachtendes" und "Zerbrechliches". Das Sammeln lohnt sich dabei nicht nur für Achievement-Jäger - ihr schaltet nämlich auch Ingame-Extras frei. Durch das Zertrümmern der zerbrechlichen Vasen beispielsweise verdient ihr euch Stahl und immer wieder auch Lootboxen für den Mehrspielermodus. Wer sich fleißig "Observables" anschaut, verdient sich dadurch beispielsweise weitere Symbole für Embleme.





Die Sammelobjekte gibt es in allen drei Kampagnen. Ihr geht also mit Rittern, mit Wikingern und auch mit Samurai auf die Suche. Bereits vor dem Start einer Mission könnt ihr euch anschauen, wie viele Sammelobjekte jeweils auf euch warten. Die Anzahl variiert nämlich. Falls ihr euch mit den Collectibles noch gar nicht beschäftigt habt, hier eine kurze Erklärung:

For Honor - Zerbrechliches: In den Missionen von For Honor lässt sich einiges zerstören. Manche Objekte, meist Gefäße, sind aber durch einen Schimmer besonders gekennzeichnet und kaum zu übersehen. Dabei handelt es sich um die gesuchten zerbrechlichen Items. Zertrümmert einfach alle Gefäße am jeweiligen Ort und bewegt eure Spielfigur in das Symbol, das anschließend auftaucht. Dann gilt der jeweilige Fundort als abgeschlossen.

For Honor - Zu Beobachtendes: Hier wird's schon kniffliger. In den Levels von For Honor sind einzelne Bestandteile als "Observable" gekennzeichnet. Das können Personen, Wappen, Türme oder andere Objekte sein. Seht ihr ein solches Objekt, müsst ihr eure Ansicht darauf zentrieren und die angezeigte Taste drücken. Zur Belohnung gibt's eine kurze Audio-Aufnahme, die mehr über die Welt von For Honor verrät - und eben auch zum Beispiel neue Symbole. Das Problem: Oftmals wird "zu Beobachtendes" nur aus bestimmten Blickwinkeln benutzbar. Das macht die Suche unnötig kompliziert.

Falls ihr Probleme bei der Suche nach einigen der Sammelobjekten habt, hilft euch das Team des Youtube-Kanals PowerPyx weiter. In drei Videos werden euch die Sammelobjekte für jeweils einen der drei Kampagnen-Stränge gezeigt. Vor allem für "Zu Beobachtendes" sind die Videos nützlich. Ihr seht schließlich genau, bei welcher Position und aus welcher Richtung ihr die Objekte sicher entdeckt.

For Honor: Zu Beobachtenes & Zerbrechliches in der Ritter-Kampagne



For Honor: Zu Beobachtenes & Zerbrechliches in der Wikinger-Kampagne

For Honor: Zu Beobachtenes & Zerbrechliches in der Samurai-Kampagne