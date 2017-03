Zelda: Breath of the Wild: Alle Erinnerungsfotos finden

Zelda: Breath of the Wild - Alle Fundorte der Erinnerungsfotos im Video-Guide: Wir bieten euch Tipps zu sämtlichen Fotos, die Links Erinnerungen zurückbringen. Ihr besucht alle 12 Orte auf den Fotos im Foto-Modul des Shiekah-Steins. Darin seht ihr Bilder von Links verlorene Erinnerungen aus der Zeit vor 100 Jahren, als er, Prinzessin Zelda und ihre Freunde bereits gegen die Verheerung Ganon antraten. Besucht die Orte auf den Fotos, um sämtliche Details zur Hintergrund-Geschichte in Breath of the Wild zu enthüllen. An den richtigen Fundorten der Fotomotive findet ihr einen leuchtenden Schimmer, den ihr betretet. Dadurch wird die entsprechende Sequenz freigeschalten. Einige der Motive auf den Fotos in Links Shiekah-Stein-Modul erahnt ihr problemlos.

Andere hingegen sind nicht so leicht zu finden. Neben unseren Tipps gibt es noch einen Charakter in Zelda: Breath of the Wild, der euch wertvolle Tipps gibt! Landschafts-Maler Kangis trefft ihr beispielsweise zum ersten Mal in Kakariko. Sobald ihr das Fotomodul erhalten und die Hauptquest zu den Erinnerungsfotos freigeschalten habt, gibt er euch Tipps zu den Fundorten der Fotos. Ihr trefft Kangis dabei auch an anderen Orten wie Pferdeställen und mehr. Sprecht mit ihm, falls ihr ihn trefft. Wir empfehlen euch übrigens auch unsere Video-Guides zu allen Schreinen sowie den Dungeons in Breath of the Wild. Erste Tipps zur Hauptquest erhaltet ihr in unserem Lösungs-Leitfaden zu Zelda: Breath of the Wild.

Wie erhalte ich das Fotomodul für den Shiekah-Stein?

Solltet ihr dieses Modul noch nicht besitzen, so stattet zunächst Impa in Kakariko einen Besuch ab. Danach begebt ihr euch nach Hateno ins Wissenschafts-Institut für Antikforschung. Dort bittet euch die nette Purah darum, das blaue Feuer zu holen und vor dem Haus die große Feuerschale zu entzünden. Dem kommt ihr nach, indem ihr bei niederschlagsfreiem Wetter mit einer Fackel das blaue Feuer holt. Tipp: Zündet nach und nach die Fackeln an, die bis nach oben zum Institut führen. Nachdem ihr oben angelangt seid und die Flamme vor dem Haus entzündet habt, sprecht erneut mit Purah. Sie gestattet euch, das Foto-Modul zu installieren. Danach knipst ihr noch ein Bild von ihr und kehrt zu Impa nach Kakariko zurück. Von ihr erhaltet ihr dann Details zu den Erinnerungsfotos für die Hauptquest in Zelda: Breath of the Wild.



Zelda: Breath of the Wild - Alle Fundorte der Erinnerungsfotos - Video-Guide & Tipps

Im folgenden Video findet ihr sämtliche Fundorte der Erinnerungsfotos in Zelda: Breath of the Wild im Überblick. Darunter erhaltet ihr detaillierte Beschreibungen zu den einzelnen Fundorten.

ACHTUNG SPOILERWARUNG: Das folgende Video enthält auch die durch die Fotos freigeschalteten Cutscenes. Solltet ihr diese nicht sehen sondern selbst erleben wollen, so nutzt die Tipps unterhalb des Videos.

1. Erinnerungsfoto - Die alte Zeremonie

Fundort: Die erste Erinnerung findet ihr in der Mitte des alten Festplatzes in der Region des Turms der Ebene. Auf der Karte eures Shiekah-Steins ist dieser Ort sehr leicht an seiner rundlichen Form zu bestimmen. Von dort aus habt ihr einen guten Blick auf das Schloss Hyrule, das ganz in der Nähe, nördlich des Festplatzes steht.

2. Erinnerungsfoto - Zuversicht und Kummer

Fundort: Der nächste Erinnerungsort befindet sich nördlich der Windblum-Wiesen und ebenfalls in der Region des Turms der Ebene. Genau genommen findet ihr die Stelle auf dem Foto in dem Wald zwischen dem Aquame-See und dem Komolo-See, sowie südlich des Turms des Plateaus. Die gleichaussehenden Bäume erschweren eure Suche zusätzlich, also orientiert euch an dem kleinen Felsen am Ufer des Komolo-Sees. Von dort aus habt ihr auch einen ausgezeichneten Blick auf die Zwillingsberge östlich des Sees.

3. Erinnerungsfoto - Zeldas Zorn

Fundort: Das dritte Erinnerungsfoto eures Shiekah-Steins zeigt einen Platz südlich des Tabanta-Turms, auf einer Bergspitze ganz in der Nähe der Antiken Steinsäulen. Der markanteste Anhaltspunkt ist der Teina-Kyoza-Schrein, der sich unmittelbar hinter eurem Ziel befindet. Den Berg könnt ihr auf keinen Fall verfehlen, wenn ihr einfach die Kukudja-Schlucht in südliche Richtung ablauft.

4. Erinnerungsfoto - Angriff der Yiga

Fundort: Klappert ihr den Weg zwischen dem Eingang der Gerudo-Wüste und der Gerudo-Stadt ab, werdet ihr auf halber Strecke unweigerlich auf den Wüstenbasar treffen. Dort liegt der nächste Ort der Erinnerung eures Helden vergraben. Ihr findet den Zielpunkt gegenüber vom Krämerladen, auf der anderen Seite der Oase.

5. Erinnerungsfoto - Die Wunde

Fundort: Der Ort von Links fünfter Erinnerung liegt bei der Schlucht von Eldin, die sich in der Region des Eldin-Turms auffinden lässt. Zoomt ihr auf der Karte ganz nah heran, lässt sich zwischen dem Goronbi-See und dem Turm der Wälder ein Berg erblicken, auf dem ein gepunkteter Kreis verzeichnet wurde. Dort müsst ihr hin. Am Vorsprung dieses Berges und unmittelbar vor dem Steinkreis schaltet ihr die Erinnerung frei.

6. Erinnerungsfoto - Der Prinzessinnen-Enzian

Fundort: Die sechste Erinnerung befindet sich nordwestlich von Schloss Hyrule. Zur Orientierung dienen euch ein verhältnismäßig großer, länglicher und ein kleiner Teich, zwischen denen sich auf einer Erhöhung eine Blumenwiese mit einem großen Baum befindet. Auf dem Feld trefft ihr das leuchtende Schimmern an, das die Cutscene aktiviert.

7. Erinnerungsfoto - Ein trockener Platz

Fundort: Die siebte Erinnerung erhaltet ihr an einer Erhöhung mit einem großen Baum zwischen dem Panora-Berg und dem Adeya-See. Der Hylia-Fluss trennt diese beiden Orte voneinander. Den Baum erkennt ihr selbst auf der Karte sehr leicht, wenn ihr komplett heranzoomt. Der günstigste Teleportationspunkt zu dieser Erinnerung, ist der Ja-Bashif-Schrein in den östlichen Tempelruinen.

8. Erinnerungsfoto - Vater und Tochter

Fundort: Den Ort dieses Erinnerungsfotos aufzufinden, ist mit Abstand die größte Herausforderung. Ihr müsst nämlich in das gegnerverseuchte Areal des Schlosses Hyrule in der Region des Turms der Ebene eindringen. Um das Gebiet zu erreichen, nutzt ihr entweder euren Paragleiter oder macht von der Fähigkeit eurer Zora-Rüstung Gebrauch und schwimmt die Wasserfälle hinauf. Die Schlossansicht eures Shiekah-Steins erleichtert eure Suche zwar ein wenig, doch trotzdem müsst ihr euch vor den unzähligen Wächtern in Acht nehmen, während ihr einen kleinen Zwischenstopp in Zeldas Gemach einlegt. Dieser Raum liegt südwestlich des Hauptgebäudes und in unmittelbarer Nähe eines großen Turms, der auch euer eigentliches Ziel ist. Klettert die Außenwand von Zeldas Zimmer hinauf und schreitet zu der Verbindungsbrücke des Turms. Dort lässt sich die achte Erinnerungssequenz aktivieren.

9. Erinnerungsfoto - Die fehlende Kraft

Fundort: Für die nächste Erinnerung verschlägt es unseren Helden in die Akkala-Region. Südlich der Ebene von Nord-Akkala liegt die Quelle der Kraft. Dort könnt ihr noch nicht eingelöste Zeichen der Bewährung für Herzcontainer und Ausdauerboosts eintauschen, sowie eine weitere Erinnerung auf der Plattform gegenüber der Statue von Hylia wiedererlangen.

10. Erinnerungsfoto - Zur Ranelle-Spitze

Fundort: Das nächste Ziel liegt im südlichen Bereich der Region des Turms der Hügel. Westlich des Regenzia-Flusses, östlich der Satori-Berge und südlich der Salphura-Region ist der Sanidin-Park gelegen. Haltet nach einer großen Pferde-Statue an den Sanidin-Ruinen Ausschau. Dort erlangt ihr die Erinnerung zum zehnten Foto eures Shiekah Steins wieder.

11. Erinnerungsfoto - Die Verheerung erwacht

Fundort: Die elfte Erinnerung erlangt ihr auf dem Weg vor dem Osttor der Ranelle-Straße wieder. Dieser Ort befindet sich westlich der großen Berge der Ranelle-Spitze und dem Naydra-Schneefeld. Südlich des Osttors liegt außerdem der See der Läuterung.

12. Erinnerungsfoto - Verzweiflung

Fundort: Die Örtlichkeit der vermeintlich letzten Erinnerung befindet sich auf der Karte östlich des Turms der Ebene, nördlich des bodenlosen Sumpfs und unmittelbar links neben dem Hylia-Fluss in einem kleinen Waldbereich. Dort lässt sich die zwölfte Cutscene dieser Mission auslösen.

Bonus-Foto - Zelda erwacht

Fundort: Nachdem sich Link an alle zwölf Ereignisse vor 100 Jahren erinnert hat, kehrt ihr zu Impa zurück. Sie offenbart euch ein Bild mit der Stelle einer dreizehnten Erinnerung. Das letzte Ziel dieser Reise befindet sich in der Region des Turms der Zwillingsberge. Zwischen den Zwillingsbergen und der Hateno-Festung werdet ihr auf der Karte das Esch-Sumpfgebiet in Augenschein nehmen. Die Cutscene der letzten Erinnerung könnt ihr euch dort, umgeben von deaktivierten Wächtern, anschauen.