Aktuelle Änderungen hervorheben

Zelda: Breath of the Wild - Lösung zu allen 120 Schreinen im Open World-Epos. Wir bieten euch Video-Guides mit Tipps zu sämtlichen Schrein-Prüfungen an. Damit ergattert sich Link die wertvollen "Zeichen der Bewährung", die ihr an Statuen gegen Herzcontainer oder Ausdauercontainer eintauschen dürft. Ihr sammelt jeweils vier Stück und reist dann beispielsweise zur Zitadelle der Zeit oder nach Kakariko, um an den Statuen zu beten. Dort erhaltet ihr dann im Tausch die beliebigen Container. Die Rätsel in den Schreinen von Breath of the Wild für Nintendo Switch und Wii U nehmen später an Komplexität und Anspruch zu. Am Anfang des neuen Hyrule-Abenteuers erhaltet ihr Upgrades für euren Shiekah-Stein. Neben den Upgrades für Link nutzt ihr die Schreine obendrein auch als Schnellreisepunkte.

Nachdem Link in Zelda: Breath of the Wild erwacht, sollte er mit dem alten Mann am Lagerfeuer sprechen. Er wird euch ein paar Details zur Spielwelt und Geschichte verraten. Auf dem Weg hinab ertönt wieder die Stimme der Dame. Ihr begebt euch zum Ziel des Questmarkers. Dort aktiviert ihr den Turm des Plateaus mit dem Shiekah-Stein. Nun schießen in der gesamten Spielwelt von Hyrule diese Türme aus dem Boden. Obendrein schaltet sich gleich die Karte für das entsprechende Gebiet frei. Klettert nun den Turm hinab und der alte Mann fliegt mit dem Parasegel heran. Er überlässt es euch, dafür müsst ihr allerdings vier Schreine erledigen. Auf dem Turm seht ihr Schreine am besten, markiert euch die Orte auf eurer Karte.

Nun begebt ihr euch zu den Schreinen und löst diese nach und nach. Euer Shiekah-Stein wird um einige Features erweitert. In den ersten Videos zu allen 120 Schreinen zeigen wir euch die Lösungen für die Schreine des vergessenen Plateaus. Achtung: Da die Menge der Mini-Dungeons sehr groß ist, fügen wir in den kommenden Tagen weitere hinzu. Schaut also in dieser Lösung zu den Schreinen in Zelda: Breath of the Wild immer mal wieder vorbei. Ihr habt euch noch nicht zum Kauf des Abenteuers für Nintendo Switch oder Wii U entschieden? Dann hilft euch unser umfassender Test zu Breath of the Wild möglicherweise bei der Kaufentscheidung.





Vergessenes Plateau - die ersten vier Schreine plus Shiekah-Stein Upgrades

In diesen Video-Guides erhaltet ihr Tipps zu den ersten Schreinen des vergessenen Plateaus in Zelda: Breath of the Wild. Ihr schließt zunächst vier Schreine ab, um alle Upgrades zu erhalten.



Mah-Ounu-Schrein - Magnetismus

Fundort: Nördlich des Turms des Plateaus

Zunächst aktiviert ihr das Terminal zu eurer Linken. Dadurch erweitert ihr euren Shiekah-Stein um das Magnetmodul. Nun wählt ihr euer neuerworbenes Modul aus und hebt damit die beiden Metallplatten in der Mitte des Raumes aus dem Boden. Anschließend folgt ihr dem freigelegten Weg in den nächsten Raum. Mit dem Magnetmodul hebt ihr den Metallwürfel in der linken hinteren Ecke an und schiebt damit die separaten Steine in der Mauer weg. Dahinter erwartet euch ein Nano-Wächter, den ihr entweder mit einer Waffe oder dem Metallwürfel kampfuntauglich macht. Zum Metalltor am Ende des Raumes gelangt ihr, in dem Link die Metallplatte als Brücke zwischen den Plattformen nutzt. Auf der linken Seite befindet sich auf einer Erhöhung noch eine Schatzkiste, die ihr dank eures Magnetmoduls mitgehen lasst. Das folgende Video zeigt euch die Lösung.



Ja-Bashif-Schrein - Bomben

Fundort: Vom Turm des Plateaus aus in südlicher Richtung, bei den östlichen Tempelruinen

Zu allererst interagiert ihr mit dem Terminal links von euch und löst damit ein weiteres Upgrade für euren Shiekah-Stein aus: die Bombenmodule. Um in den nächsten Raum zu gelangen, sprengt ihr mit einer der Bomben die rissige Steinmauer vor euch. Auf der rechten Seite des Ganges befindet sich eine Schatzkiste hinter der zerstörbaren Steinmauer. Jetzt folgt ihr dem Gang nach links, zerstört nebenbei das Steinhindernis und betretet den nächsten Raum. Auch in diesem Bereich werden euch Steine in den Weg gelegt. Um sie loszuwerden, platziert ihr eine würfelförmige Bombe an den Rand der beweglichen Plattform und lasst sie explodieren, sobald sie die Steinmauer erreicht. Im nächsten Raum trennen euch die letzten brüchigen Felswürfel vom Altar des Schreins. Diese zerstört ihr leicht, indem ihr eine Kugelbombe in die Röhre vor dem rechts befindlichen Katapult einlegt und zündet, sobald sie euer Hindernis erreicht hat. Bevor ihr die Leiter zum Altar hinaufsteigt, lauft noch ganz schnell zum äußeren Katapult auf der linken Seite des Raumes, mit dem ihr euch zur zweiten Schatzkiste befördern lasst.

Das folgende Video zeigt euch die Lösung.



Wa-Modai-Schrein - Stasis

Fundort: Südlich des Schreins des Lebens, hoch oben an einer Klippe

Zur Lösung dieses Schreins müsst ihr das Stasis-Modul einsetzen. Das erhaltet ihr nach der kurzen Interaktion mit dem Terminal links von euch. Zuerst nutzt ihr das neue Tool, um das Zahnrad vor euch im richtigen Moment zu fixieren und die Plattform somit in eine waagerechte Position zu bringen. Danach lauft ihr die Schräge ganz hinauf und holt euch eine Schatzkiste ab. Die dabei auf euch zu kommende Steinkugel haltet ihr mit dem Stasis-Modul auf. Lauft jetzt wieder auf die mittlere Plattform herunter und biegt nach rechts ab. Dort versperrt euch eine Steinkugel den schmalen Weg zum Altar. Wählt die Kugel mit dem Stasis-Modul aus, schlagt ein paar Mal mit eurer Waffe zu und wartet bis die Stase endet. Die Kugel wird dann dank der gebündelten kinetischen Energie wegrollen. Das folgende Video zeigt euch die Lösung.



Toumi-Soke-Schrein - Eissäulen

Fundort: Im Nordwesten des Hylia-Bergs, hinter einem großen See

Hier erwartet euch am Terminal das nächste Shiekah-Stein-Tool: das Cryomodul. Erstmal in eurem Besitz, nutzt ihr die neuen Fähigkeiten, um im Wasser einen Eisblock unter euren Füßen zu erzeugen und somit die hochgelegene Ebene zu erreichen. Im nächsten Raum versperrt euch ein Stahltor zwar den Weg, doch lässt sich dieses ganz leicht mit einem Eisblock anheben. Auf eurem weiteren Weg begegnet euch ein Nano-Wächter. Ist der erst einmal erledigt, widmet ihr euch der Schatzkiste auf der erhöhten Nische an der linken Seite der Wand, die ihr mit einem weiteren Eisblock erreicht. Danach folgt ihr dem Weg bis zu einer Steinplatte, die ihr mithilfe eines Eisblocks zu einer Rampe umfunktioniert. Das folgende Video zeigt euch die Lösung.

Von Maik Koch

Redakteur

& Christian Alo

Autor

08.03.2017 um 19:05 Uhr Google+ Eigenen Artikel schreiben