Aprilscherze 2017 gesammelt: Ms. Pac Man im Vorgarten, Panzer auf dem Mars

Der 1. April - der Tag, an dem bei Nachrichten und Neuankündigungen besonders viel Skepsis angesagt ist. Nicht nur Freunde und Bekannte nehmen sich auf die Schippe; auch Spielemacher, Publisher und viele andere Unternehmen sind zu Scherzen aufgelegt. Dabei geht's oftmals allerdings weniger darum, andere hinters Licht zu führen - stattdessen sollen die Aprilwitze möglichst schräg und kurios sein. Mitunter werden sogar extra Videos und Trailer angefertigt.

Wir sammeln in diesem kleinen Special eine Auswahl der diesjährigen Aprilscherze rund um Spiele (und einige weitere). Das Special wird im Laufe des Tages regelmäßig erweitert. Welche Witzchen sind gelungen, welche sind langweilig? Darüber könnt ihr in den Kommentaren urteilen. Sollten uns sehenswerte Scherze entgangen sein, freuen wir uns über entsprechende Hinweise. Nun aber genug der Vorrede - los geht's mit dem Aprilwahnsinn.

Google: Ms. Pac Man im Vorgarten

Ms. Pac Man in Google Maps Quelle: Computec Media GmbH Google Maps goes Arcade: Im Kartendienst von Google geht ihr heute auf Geisterjagd. Sowohl in der Desktop-Variante als auch in den Mobile Apps von Google Maps könnt ihr Ms. Pac Man spielen. Der Clou: Der vor dem Minigame-Start von euch betrachtete Kartenabschnitt wird zum Spielfeld. Das Tool macht aus den Straßen dann die Wege, auf denen sich Geister und Ms. Pac Man bewegen. Die Steuerung funktioniert über Pfeiltasten oder Wisch-Gesten. Ein netter, kleiner Spaß für Zwischendurch.

GhostPlay spielt für euch

Nvidia stellt GeForce GTX G-Assist vor. Dieser Gaming-Assistent soll euch mit diversen Funktionen das Zockerleben erleichtern. "GhostPlay" ersetzt euch vorübergehend bei Multiplayer-Sessions, wenn ihr zum Beispiel die frisch gelieferte Pizza in Empfang nehmt. "BossBoost" besiegt für euch einmal pro Spiel einen Bossgegner, der euch zu schaffen macht. "Nurture" bestellt automatisch Energy Drinks wenn der Kühlschrank leer wird. Und "GameTrain" hilft euch beim Skill-Ausbau. Vorgestellt wird all das in einem Video:

World of Tanks: Mars-Panzer

Wargaming schickt Konsolen-Fans von World of Tanks auf den Mars - der kann nämlich noch einige zusätzliche Krater vertragen. Und wie bei Wargaming üblich, beschränkt sich der Aprilscherz nicht nur auf eine Ankündigung mit lustigen Bildchen ... der Modus ist tatsächlich spielbar, bis zum 2. April. Wer mitmachen will, wählt in der Garage den Lunar Chaffee aus und schwebt im folgenden Match dann - dank veränderter Schwerkraft - über den roten Sand des Mars und experimentiert mit den Teleportationsstrahlen von Alien-Raumschiffen. Einen Trailer gibt's auch:



Pokémon-Unterwäsche: MeiMachos

Die Unterwäsche-Kollektion Quelle: Pokémon Company Was tragen Pokémon eigentlich unten drunter? Oder, ähm, gibt es überhaupt ein Drunter bei den Taschenmonstern? Fans zumindest können sich um die Hüften bald stilsicher kleiden - die Pokémon Company kündigt nämlich die Unterwäsche-Kollektion "MeiMachos" an. In der Pressemitteilung heißt es: "Inspiriert von der Musterung auf Machomeis Haut und der schlichten Eleganz der Natur zielt diese neue Modelinie darauf ab, Unterbekleidung wieder auf das Wesentliche zu reduzieren und gleichzeitig unser Verständnis von Unterwäsche auf den Kopf zu stellen. Mit MeiMachos wird jedem etwas geboten: elegant und zugleich lässig, stylish und doch praktisch." Nunja.

Final Fantasy 15: Episode Kenny

Die Macher von Final Fantasy 15 kündigen überraschend einen weiteren DLC an. Der rückt allerdings nicht einen der Gefährten von Prinz Noctis ins Rampenlicht - sondern Kenny Krähe. Wer das sein soll? Na, das Maskottchen der bekanntesten Diner-Kette in ganz Lucis. Statt Königswaffen muss Kenny allerdings mit Fischwaffen auskommen. Und das sieht so aus: