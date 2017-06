Battletech: Die Backer-Beta des Mech-Strategieittels angespielt

Sie sind bis zu 10 Meter hoch, bis zu 100 Tonnen schwer und damit die absoluten Herrscher über die Schlachtfelder des Jahres 3025. Die Rede ist von sogenannten Battlemechs. Das sind massiv gepanzerte, waffenstarrende Kampfroboter, die von menschlichen Piloten gesteuert werden. In der Zukunftswelt von Battletech hat die Menschheit tausende Planeten im Universum besiedelt. Mithilfe der mächtigen Mechs streiten die Anführer verschiedener adliger Häuser um die Vorherrschaft in der Galaxis (Innere Sphäre genannt). Hier kommt ihr ins Spiel: um die eigenen Truppen zu schonen, beschäftigen die diversen Sternenreiche Söldner, die für sie unterschiedlichste Aufgaben übernehmen. Ihr seid der Anführer einer solchen Söldnertruppe, die ihre Dienste (und Mechs) an den Höchstbietenden verkauft. Im Laufe des Spiels nehmt ihr zahlreiche Aufträge an, baut eure Kampftruppe aus und heuert neue Plioten an. Ihr habt stets die Wahl aus einer ganzen Reihe von Aufträgen, von denen aber nur wenige die Story vorantreiben.

Battletech: Eine Kickstarter-Erfolgsgeschichte

Soviel zur Hintergrundgeschichte der Storykampagne von Battletech, das auf dem gleichnamigen Tabletop-Spiel aus den 90er Jahre basiert. Jordan Weisman, einer der Schöpfer des Battletech-Universums hat sich mit seiner Firma Harebrained Schemes die immer noch zugkräftige Lizenz geschnappt. Übersichtlich: Aus der Vogelperspektive lässt sich eure Kampfverband gut steuern. Quelle: PC Games Im Rahmen einer Kickstarter-Aktion sollten mindestens 250.000 Dollar Produktionskostenunterstützung für die Versoftung der taktischen Mechkämpfe gesammelt werden. Das Ergebnis überstieg die Erwartungen der Entwickler, die ihre Qualitäten zuvor mit der Umsetzung von drei Shadowrun-Spielen unter Beweis gestellt hatten, bei weitem. Knapp 2,8 Millionen Dollar spielte die Crowdfunding-Aktion ein. Das war vor fast zwei Jahren und seitdem warten die mehr als 40.000 Backer des Spiels auf eine erste spielbare Fassung. Nachdem Weisman vor nicht allzu langer Zeit im Rahmen der PDXCON verkündet hatte, dass die schwedischen Strategie-Experten von Paradox als Publisher für Battletech auftreten würden und dass der Titel noch in diesem Jahr erscheinen soll, war klar: es geht bald los! Der 75 Tonnen schwere Orion zählt ist aufgrund seiner Form unverkennbar und zählt zu den mächtigsten Mechs im Spiel. Quelle: PC Games



Battletech: Rundenstrategie mit riesigen Kampfrobotern

Die Battletech Backer Beta ist nun seit dem ersten Juni verfügbar. Sie enthält im Moment nur einen Einzelspieler-Skirmish-Modus, eine Multiplayer-Version davon soll in Kürze folgen. Der Skirmish-Modus bietet fünf Maps und ebenso viele "Moods". Mit letzterem ist eine bestimmte Kombination aus Tageszeit und Wetterverhältnissen gemeint. Auf diesen Karten treten zwei Lanzen von Battlemechs (das sind jeweils vier Stück) gegeneinander an. Unter Missionseinstellungen dürft ihr wählen, wie viel Geld euch für die Zusammenstellung einer solchen Vierertruppe zur Verfügung steht. Danach wählt ihr aus, welche eurer Piloten mit welchen Kampfrobotern in die Schlacht ziehen sollen. Wer sich nicht sicher ist, welche Mechs er auswählen soll, sucht sich über voreingestellte Lanzen einfach eine passende Konstellation aus.

Wenn man auf einen Gegner feuert, zeigt die Kamera das Geschehen aus einer anderen Perspektive. Quelle: PC Games



Battletech: Komplexe Kämpfe für Kenner

Danach geht es endlich los! Auf diesen Skirmish-Karten geht es nur um eines: Die gegnerische Lanze schnellstmöglich aus dem Verkehr ziehen. Solange ihr noch keinen Feindkontakt habt, befehligt ihr eure vier Mechs rundenweise über die recht großen Kampfarenen. Sobald der Kampf beginnt, bestimmt ein Initiativwert (beeinflusst durch die Fähigkeiten eines Piloten und die Beweglichkeit seiner Kampfmaschine) wann ein Mechs seinen Zug in dieser Runde machen darf. Aus taktischen Gründen könnt ihr hier die Aktionen von leichteren Mechs übergehen und es ihnen ermöglichen, erst in einer späteren Phase der Kampfrunde zu ziehen. Jeder Mech verfügt über verschiedene Waffensystem mit unterschiedlichen Reichweiten. Manche sind perfekte Fernkämpfer während andere auf kurze Distanz den größten Schaden anrichten. Die Kunst in Battletech ist es, zu wissen, was die eigenen Mechs können und was ihr von der Gegenseite zu erwarten habt. Dies münzt ihr zusammen mit der Geländebeschaffenheit in eine Strategie um. Ein wichtiger Faktor bei den Mechkämpfen ist zudem die Hitzeentwicklung. Je mehr Waffensysteme ein Mech in kurzer Zeit abfeuert, desto heißer läuft er. Wer die eindeutigen Anzeichen ignoriert, riskiert ernste Beschädigungen an den Kampfmaschinen und eine Abschaltung des Reaktors, was einen Mech zu einer riesigen unbeweglichen Zielscheibe macht.

Battletech: Vielversprechende Beta mit vielen offenen Fragen

Ihr befehligt in den Schlachten der Backer-Beta einen Viertruppen von Kampfroboter, eine sogenannte Lanze Quelle: PC Games Während die Kämpfe im Skirmish-Modus schon ordentlich Laune machte, lässt die Backer Beta aber dennoch einige Fragen offen. Die KI hatte so manchen Aussetzer und auch die Schadensberechnung war nicht immer nachvollziehbar. In unserem Let's Play zu Battletech versuchen euch zwei absolute Battletech-Fanatiker euch die Besonderheiten dieses rundenbasierten Strategiespiels zu vermitteln. Das wichtigste Wort dabei ist "versuchen", denn auch wenn das Gameplay von Battletech nicht unbedingt wahnsinnig komplex ist, gibt es doch viele Begriffe und Gameplay-Abhängigkeiten, die sich einem Nicht-Kenner der Vorlage so schnell nicht erschließen werden. Wir sind gespannt, was ihr vom Gebrabbel der beiden alten, verwirrten Männer zu diesem Thema haltet und wie euch dieser kurze Blick ins Battletech-Universum gefällt.