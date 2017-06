PC Gaming Show zur E3 2017: Alle Neuigkeiten und Trailer

Zum dritten Mal in Folge veranstaltet PC Gamer die PC Gaming Show auf der E3 2017. Die Show, die speziell PC-Themen hervorhebt ist inmitten der ansonsten stark Konsolen-lastigen Messe eine willkommene Abwechslung. Anders als in den beiden vorherigen Jahren fungiert diesmal nicht AMD als Partner, sondern Konkurrent Intel. Weitere Partner der PC Gaming Show sind in diesem Jahr Bohemia Interactive (Arma), Cygames (Shadowverse), Xbox (Gears of War, Halo), Nexon (LawBreakers) und Tripwire (Killing Floor). Moderiert hat wie bisher Sean "Day9" Plott und außerdem die YouTuberin Sonja Reid alias OMGitsfirefoxx.

Vor allem E-Sports und Virtual-Reality standen im Fokus der diesjährigen PC Gaming Show. Mit XCOM 2: War of the Chosen und der überraschenden Ankündigung von Age of Empires: Definitive Edition haben sie aber das PC-Gamer-Herz höher schlagen lassen. Hier bekommt ihr einen Überblick über alle gezeigten Spiele der PC Gaming Show 2017. Weitere Informationen, Details und Videos der weltberühmten Spielemesse findet ihr auf unserer E3-Themenseite.

XCOM 2: War of the Chosen

Gestartet ist die Show schon mit einem Kracher. Firaxis Games kündigen XCOM 2: War of the Chosen für den 29. August 2017 an, eine Erweiterung zu XCOM 2. Diese soll eine unglaubliche Menge an neuer Inhalte bringen und neue Fraktionen und Alien-Jäger bereit halten. Im Gespräch erzählt Creative Director Jake Solomon viel über die neuen Features. Erfahrt mehr in unserem umfangreichen News-Artikel.

02:01

02:01

XCOM 2: War of the Chosen - fetter Ankündigungs-Trailer von der E3 2017

Age of Empires: Definitive Edition

Für den 20. Geburtstag von Age of Empires haben sich die Ensemble Studios etwas ganz Besonderes einfallen lassen und auch auf der PC Gaming Show 2017 haben sich die Schlitzohren dieses Schmankerl bis ganz zum Schluss aufgehoben: Die Age of Empires: Definitive Edition! Mit komplett aufpolierter Grafik, Gameplay und Sound à la Starcraft Remastered ist der Klassiker zurück. In unserer umfangreichen News zu Age of Empires: Definitive Edition lest ihr alles darüber.

01:48

01:48

Age of Empires: Definitive Edition - E3-Trailer des Strategiespiel-Remakes

Ooblets

Das süße Indie-Game Ooblets von Entwickler Glumberland zeigt sich als Mischung aus Pokémon, Harvest Moon und Animal Crossing. Ihr werdet euren Charakter erstellen können, eure Farm managen und so viele Ooblets wie möglich hochziehen und trainieren. Ohne Release-Datum mit einem Wink auf das Jahr 2018 könnt ihr euch bestimmt schon bald auf mehr Infos über das bunte Adventure freuen.

01:25

01:25

Ooblets: E3-Trailer der Farm-Tanz-Simulation von Double Fine

Battletech

Jordan Weisman, Original Creator des Tabletop-Spiels Battletech, zeigte ein kurzes Kampagnen-Gameplay auf der PC Gaming Show 2017. Auf dem Schiff Argo könnt ihr wie in Starcraft 2: Wings of Liberty durch verschiedene Räume gehen und beispielsweise eure Mechs in der Mech-Bay individuell anpassen oder über die Sternkarte navigieren und eure Missionen ansehen. Auch eröffnete der Trailer einen kurzen Blick auf ein paar Charaktere, mit denen interagiert werden kann. Unter anderem Lady Kamea Arano, um die sich die Haupt-Kampagne geht. Ihr müsst ihr helfen, ihren Thron wiederzuerlangen. Lest mehr dazu in unserer ausführlichen Preview zur Open Beta von Battletech.

00:27

00:27

Battletech: E3-Teaser zum Mech-Kampfspiel mit Kampagnen-Footage

Mount and Blade 2: Bannerlord

01:45

01:45

Mount and Blade 2: Bannerlord - Spektakuläres E3-Gameplay von der PC Gaming Show

Total War: Warhammer 2

Al Brickham von Creative Assembly führte auf der PC Gaming Show die epische Schlacht "Battle of the Fallen Gates" aus Total War: Warhammer 2 vor. In einer riesigen Schlacht kämpfen zwei der vier neuen Fraktionen, die Hochelfen und die Echsenmenschen, gegeneinander. Die Dunkelelfen sind die Dritten im Bunde (aber nicht in der Schlacht vertreten) und freuen könnt ihr euch noch auf eine vierte Fraktion, die den Zuschauern noch verwehrt blieb. Auch das Release-Datum ist mit dem 28. September 2017 bereits bekannt gegeben. Für mehr Informationen, seht euch doch unsere frischen News zu Total War: Warhammer 2 an!

01:11

01:11

Total War: Warhammer 2 - E3-Cinematic "The Battle of the Fallen Gates" - Hochelfen gegen Echsenmenschen

Shadowverse: Wonderland Dreams

Am 29. Juni 2017 (also schon sehr bald!) erscheint die neue Erweiterung Wonderland Dreams zum Kartenspiel Shadowverse von Cygames. Freunde der gepflegten Karten-Strategie dürfen sich also freuen.

01:23

01:23

Shadowverse: Wonderland Dreams - E3-Trailer zur Kartenerweiterung

Tunic

In diesem hübschen Indie-Adventure, das Publisher Finji (Night in the Woods) unter seine Fittiche genommen hat, spielt ihr einen kleinen Fuchs, der sich durch eine große Welt kämpft. Tunic sieht aus, als wäre es inspiriert von den frühen The Legend of Zelda Gamboy-Spielen, hat eine wunderschöne Grafik und verspricht Gutes.

01:02

01:02

Tunic: Secret Legend hat einen neuen Namen - knuddeliger E3-Trailer

Playerunknown's Battlegrounds

Auch Playersunknown's Battlegrounds wurde vorgestellt. Obwohl das Spiel schon ziemlich gut im Early Access abschneidet, sagt Creative Director Brendan Greene, dass sie es vor Release noch stabilisieren wollen, denn es könnte besser laufen. Außerdem soll es jeden Monat neue Waffen geben und es sollen mehrere Wetter-Settings hinzu kommen. Auf lange Sicht ist geplant, natürlich zunächst die Plattform fertigzustellen, außerdem soll die Möglichkeit des Moddings verfügbar sein und zwei neue Maps werden dazu kommen. Wir sind schon mal gespannt!

01:13

01:13

Playerunknown's Battlegrounds: Neuer E3-Trailer zeigt Klettern und Wettersystem

Killing Floor 2: Summer Sideshow

Bereits ab morgen wird das saisonale Event Killing Floor 2: Summer Sideshow frei über Steam erhältlich sein. Und das einen ganzen Monat lang! In diesem Monat wird es über 50 kosmetische Items geben, die zu bekommen sind, außerdem einen Haufen Minigames und zwei neue Waffen in dem Event mit dem Thema Freakshow. Seht euch unbedingt den Trailer zu Killing Floor 2: Summer Sideshow an, das dürft ihr nicht verpassen.

01:48

01:48

Killing Floor 2: Summer Sideshow - Witziger Event-Trailer von der E3 2017

Forza Motorsport 7

Auch über das nächste Forza könnt ihr PC-Gamer euch freuen. Im Zuge der gestrigen Microsoft-Pressekonferenz wurde sogar während der Forza-Vorstellung der neue Porsche offenbart (nicht nur im Spiel, sondern das echte Auto!). Mehr zu Forza Motorsport 7 erfahrt ihr in den News.

01:41

01:41

Forza Motorsport 7: E3-Trailer zur Rennsimulation

Sea of Thieves

Überraschend war die Verschiebung von Sea of Thieves auf 2018, die gestern bei der Microsoft-Pressekonferenz bekannt gegeben wurde. Zur PC-Version wurde nur berichtet, dass sie in 4K erscheinen wird und kein Port von Konsole auf PC sein wird. Das Spiel wird für Konsole und PC zeitgleich produziert, damit es auch zeitgleich erscheinen kann.

09:34

09:34

Sea of Thieves: E3-Gameplay-Video zeigt gefährliche Schatzsuche

The Last Night

The Last Night war eines der Spiele der PC Gaming Show 2017, das ein wenig mehr hervorstechen konnte. In der 2D-Welt haben die Menschen keine wirklichen Aufgaben mehr, denn künstliche Intelligenzen können alles besser. Ihr spielt einen jungen Idealisten, der sich seine Bestimmung wiederholen will, die Welt verändern will. The Last Night soll eine Mischung aus Point&Click-Adventure und Realtime-Puzzle werden und die Story entfaltet sich über mehrere Nächste, die jedoch alle miteinander verwoben sind. Spannendes und optisch einprägsames Spiel!

01:19

01:19

The Last Night: E3-Trailer zum 2D-Cyberpunk-Adventure

Ylands

Das neue Spiel von Bohemia Interactive ist sowohl ein Sandbox-Erkundungs-Adventure als auch eine Plattform, um eigene kleine Abenteuer zu machen und im Multiplayer zu spielen oder in anderer Leute Welten einzutauchen. Der Modding Editor - der vielen PC-Gamern ein treuer Begleiter ist - ist in Ylands Teil des Spiels. Ihr könnt also in jedem Teil der Welt alles verändern, was ihr möchtet und so eurer ganz eigenes Spiel gestalten. Später in diesem Jahr wird der Early Access über Steam erreichbar sein.

01:38

01:38

Ylands: Neuer E3-Trailer des "Minecrafts" von Bohemia Interactive

Griftland

01:10

01:10

GriftLands: E3-Trailer zum Sci-Fi-RPG macht Lust auf mehr

Lone Echo

Sowohl die Einzel-Kampagne Lone Echo als auch der Multiplayer-Part Echo Arena der Entwickler Ready at Dawn werden am dem 20. Juli 2017 verfügbar sein. Das Sci-Fi-Actionspiel spielt in einer Welt ohne Gravitation und ermöglicht so ganz neue Bewegungsarten, vor allem in Verbindung mit der Oculus Touch. Der kompetitive Multiplayer Echo Arena belohnt Spieler, die gut zusammenarbeiten. Ihr müsst nämlich Tore erzielen, um zu gewinnen. Spannendes Spielprinzip. Mal sehen, wie es wird.

01:16

01:16

Lone Echo: Weltraum-Abenteuer der The-Order-Macher im Ankündigungstrailer

Lawbreakers

Lawbreakers wird schon lange erwartet und jetzt ist klar, wann der Online-Multiplayer-Shooter erscheinen wird: Der 08. August 2017 ist Stichtag, vorher wird es ab dem 30. Juni noch eine Open-Beta-Phase geben, während der Entwickler Boss Key Productions noch einmal auf reichlich Feedback hoffen. Schon beim Anspielen der aktuellsten Version ging es heiß her: Die Spieler waren begeistert von dem rasanten Gameplay, dem präzisen Aiming und dem Bewegen in Schwerelosigkeit.

Wargroove

Das pixelige Strategie-Spiel Wargroove punktet mit 12 spielbaren Kampagnen, Online- und Lokal-Multiplayer für bis zu vier Spieler und vor allem dem Erstellen eigener Schlachtfelder, das super schnell geht. Das Spiel von Entwicklerstudio Chucklefish ist für dieses Jahr angekündigt.

01:48

01:48

Wargroove: E3-Trailer des neuen Advance-Wars-Spiels der Stardew-Valley-Macher

Mittelerde: Schatten des Krieges

Bereits bekannt ist ja, das Mittelerde: Schatten des Krieges am 10. Oktober 2017 erscheinen wird. Klar ist auch, dass die guten und schlechten Seiten des ersten Teils herangezogen und angepasst wurden, um einen besseren zweiten Teil zu produzieren. Noch nicht bekannt aber war, dass es eine voll spielbare Kampagne mit Galadriel's Schwert geben wird. Was das für die Story bedeutet, ist zwar noch unklar, aber auf dem Weg zum Oktober ist noch genug Zeit für die Entwickler und Publisher, uns auf dem Laufenden zu halten.

01:59

01:59

Mittelerde: Schatten des Krieges - Stimmungsvoller Cinematic-Trailer von der E3