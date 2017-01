play4-Podcast #183: Die präsidiale Plauderrunde

Da sind wir wieder. Vollgefressen rollen wir uns aus der Weihnachtspause und verbreiten wieder Websites und Google-Ergebnisse, die ihr euch auf keinen Fall anschauen solltet. Mit dabei sind diesmal Hassprediger Peter, Klugscheisserchen Lukas, Großmaul Chris und Lauch Sascha. Gemeinsam reden sie über ihr neues Vorbild Donald Trump, dessen wunderschönes Naturhaar und seine wundervolle Orangenhaut. Außerdem wird ein Fan-Art-Contest ausgerufen, der so nicht ganz ernst zu nehmen ist.

Yay, Podcast! Quelle: play4

Neben dem ganzen schon angesprochenen Blödsinn und den üblichen Albernheiten sowie Abschweifungen reden wir über ganz tolle Spiele. Also eines, denn mehr sind gerade nicht da. Das heißt aber Yakuza 0 und ist genauso speziell wie Tester Chris. Der labert den anderen Insassen erstmal ein Kotelett an die Backe über seine Abenteuer in Kamurocho. Außerdem beantworten wir natürlich Hörerfragen von netten Menschen und von Falconer. Joa, das muss jetzt auch reichen. Bald ist Feierabend. Hoffentlich ist noch Bier da. Oh, ich schreib ja immer noch. Vielleicht sollte ich besser aufhören. Oh Gott, jetzt steht auch noch Lukas neben mir und will irgendwas. Ich tu so als ob ich schlafe. *Ratzepüh* Tsss, was für ein Trottel.

