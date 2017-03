play4-Podcast #185: Das Krokodil und sein Nilpferd

Eine weitere Heftabgabe liegt hinter uns, das Ergebnis könnt ihr ab nächsten Mittwoch im Kiosk bewundern. Oder ab Samstag aus dem Briefkasten fischen - je nachdem wie faul und gleichzeitig cool ihr seid. Wie dem auch sei: Wenn der größte Teil der Arbeit gemacht ist, beginnt traditionell das Vergnügen. Weil das viele Geld, das fließende Bier und die leichten Mädchen aber auf Dauer auch langweilen, haben wir noch fix Podcast #185 aufgenommen. Diesmal in einer gigantischen Runde bestehend aus Chris und Sascha. Der Rest war be verhindert oder im Urlaub.

Yay, Podcast! Quelle: play4

An Themen mangelt es unserem undynamischen Duo aber nicht. Mit Mass Effect: Andromeda erschien nämlich jüngst der vierte, kontrovers diskutierte Teil der Space-Oper. Chris hat seinen bleichen Körper bereits in den Pilotensitz gezwungen und berichtet uns von seinen Weltall-Erlebnissen. Sascha wiederum schlüpft nun auch virtuell in die Rolle eines rothaarigen Mädchens und scheucht Aloy durch die postapokalyptische Welt von Horizon - und ist begeistert. Und thematisch passend quatschen wir auch noch kurz über Zelda. Heilige Open World, Fatman!

Neben diesen großen Themenkomplexen quasseln wir aber auch noch kurz über Flatout 4, Duke Nukem 3D und holen uns spontan unseren Video-Hoschi Simon in die Kabine, damit er euch etwas über Nier: Automata erzählen kann. Zwischendrin hangeln wir uns dabei wie immer gekonnt an euren Fragen entlang. Und weil zwei Leute diesmal für drei oder vier reden müssen, schweifen wir auch regelmäßig ab, wie vor allem unsere Klitschko-Tyson-Box-Exkursion gegen Ende beweist.

