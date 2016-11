Kugel-Chris mag den Podcast zwar als Nummer 4 ankündigen, eigentlich ist es aber schon die fünfte Wrestling-Plauderrunde und damit das einjährige Jubiläum. Kann ja mal passieren. Ein Redakteur wird schließlich für's Schreiben und nicht für's Zählen bezahlt. Mathe ist ungefähr so sinnvoll wie der Push von Brock Les... Da kommen wir später zu. Teilnehmer des Experten-Talks sind diesmal Moderator Chris, Catch-Podcast-Gründungsmitglied Simon sowie die beiden Neulinge Maria und Markus.

Yay, Podcast! Quelle: play4

An dieser Stelle erstmal vielen Dank für euer großartiges Feedback. Es war so viel, dass wir es im Podcast nur stark verkürzt wiedergeben konnten und dafür trotzdem ganze 40 Minuten brauchten. Weiter so! Nach den ganzen Fragen, Anregungen und Lobpreisungen beschäftigt sich der Fatal-4-Way zunächst mal mit dem großartigen NXT-Event. Oder zumindest fast. Eigentlich redet nur Chris, da Jobber Markus und Team Fistrich gar nicht oder nur halb geschaut haben. Skandal! Der Antrag auf ein Hair vs. Carrer Match zwischen den Wrestling-Strebern Ben & Chris gegen die Fabulous Fistrichs wurde bereits bei Gorilla Monsoon beantragt.

Danach widmen sich die plauderlustigen Redis schließlich der Survivor Series und haben bei fast jedem Match ordentlich Gesprächsbedarf. Besonders Chris redet sich immer wieder in Rage, weil er vieles so super furchtbar fand. Vielleicht ist er aber auch einfach nur verunsichert, weil die ganze Zeit Roman-Reigns-Fanboy Markus neben ihm saß und seine Faust auflud. Beim Main Event zwischen Brock Lesnar und Goldberg erhitzen schließlich die Gemüter. Oldschool-Heel Simon findet das alles ganz dufte Baby speck face Chris hingegen mag das gar nicht. Angezogen vom spitzbübischen Charme des routinierten Bösewichts schlägt sich der unerfahrene Jüngling Markus auf Simons Seite. Gerade als Chris in diesem Handicap-Match unterzugehen droht turnt jedoch Maria zu ihm und die Kraftverhältnisse sind wieder ausgeglichen in diesem Mega-Match-Up der Wrestling-Podcast-Welt. Welche Team hat die besseren Argumente? Welchem Team gelingt es, den Sieg davon zu tragen? Das erfahhrt ihr nur im fünften play4-Wrestling-Podcast!!!

