play4-Podcast #187: Hurra, die Leser sind da!

Normalerweise hätten wir uns ja wieder sechs bis 60 Wochen Zeit gelassen mit dem nächsten Podcast, weil wir Falconer so gerne ärgern, aber wieder einmal fand ein Lesertreff in unserem Verlag statt und wir wollten unseren Gästen doch auch einmal die Möglichkeit bieten, höchst sachliche Diskurse mit ihren Helden (uns!) zu führen. Da ganze acht Leser dabei waren und zusammen nicht in unseren Podcast-Kabuff gepasst hätten, fällte der weise König Saschomon das Urteil, die Horde aufzuteilen. Die erste Hälfte des Podcasts nehmen deshalb Frank, Daniel, Olaf und Pascal vor dem Mikrofon Platz, in der zweiten Halbzeit hingegen hört ihr Felix, Özkan, Michael und Christian. Außerdem dabei: Unsere neue Volontärin Paula! Yay! Und Chris! Na ja.

Yay, Podcast! Quelle: play4

Da ihr kleinen Schweinchen es scheinbar gar nicht mehr gewohnt seid, dass wir so schnell einen neuen Podcast hochladen, haben wir diesmal nur eine Hörerfrage zu beantworten, die Chris ganz charmant an die Gäste weiterleitet und danach schamlos Werbung für so nen komischen anderen Podcast macht sowie mit seinen rudimentären Kochkünsten angibt. Was für ein Ekel. Vielleicht musste er aber auch einfach sein Selbstbewusstsein irgendwie aufbauen, denn während des gesamten Podcasts wird er immer wieder von einem Geißbock und einem Red Devil für seinen ausgezeichneten Fußball-Geschmack attackiert.

Glücklicherweise ist aber Paula dabei, die Outlast 2 sowie den Walking-Simulator What Remains of Edith Finch gezockt hat und über ihre Erlebnisse mit durchgeknallten Hillbillys und toten Verwandten plaudert. Um die Leser mit ins Boot zu holen, regen die beiden Redis daraufhin kleinere Diskussionen über Spiele ohne nennenswertes Gameplay und Horror-Games im Allgemeinen an. Zudem erzählen zwei unserer Gäste von ihren Erfahrungen mit Virtual Reality. Während einer alles spielen kann, bei Resident Evil 7 aber jemanden braucht, der ihm das Händchen hält, bringt bei dem anderen die VR Experience eher den Mageninhalt zum Vorschein.

