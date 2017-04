play4-Podcast #186: Beleidigungen für alle!

Hat mal wieder lange gedauert, aber ... Ach, Scheiß drauf, uns gehen die Ausreden aus. Wir hatten halt keine Zeit. Deal with it, Falconer! Dafür ist der hundertsechsundachtzigste Podcast richtig lustig geworden. Finden zumindest Lukas, Sascha und Chris. Aber was will man auch von Leuten erwarten, die Rennfahrern einen Beinbruch wünschen, die Plauderstunde mit leicht tuckigen (von wegen Yankee!) Geräuschen eröffnen oder EIS TRINKEN!!!!11elf

Yay, Podcast! Quelle: play4

Die Themenlage ist gerade ziemlich überschaubar, also quatschen die lustigen Zwei und Lukas über Syberia 3 sowie die Full Clip Edition von Bulletstorm. Glücklicherweise gab es aber diesmal viele Community-Fragen (weiter so, ihr süßen Muffins! <3), welche die Redakteure nicht nur zum üblichen Abschweifen bringen, sondern auch eine interessante Diskussion über Gamedesign entfachen. Zudem werfen unsere drei Nostradamen einen Blick in ihre Glaskugel und verraten, wann die PS5 erscheint. Also, wann sie ihrer Meinung nach erscheinen wird. Falls es überhaupt eine PS5 geben wird ... Ach, ihr wisst schon, was wir meinen. Hört einfach den Podcast. Und vor allem: Nehmt unser doofes Geschwätz nicht so ernst. Wir haben jemanden in der Redaktion, DER EIS TRINKT!!! Uns kann man nun wirklich nicht ernst nehmen.

Viel Spaß mit dem Podcast wünscht euch:

Euer play4-Team

P.S.: Mit iTunes könnt ihr unseren beliebten Podcast ganz einfach und bequem abonnieren (iTunes-Abolink). Da freuen wir uns übrigens auf Sterne-Ratings (wer keine fünf vergibt, unterstützt den internationalen Terrorismus. Bigly. SO SAD!) und gut formulierte Bewertungen! Ein simples "Ey, fol geil!" reicht uns aber auch, wir stellen da keine Ansprüche.

P.P.S.: Hier noch der RSS-Link zum play4-Podcast. Den könnt ihr ganz bequem mit diversen Feed-Readern oder Audioplayern abonnieren.