play4-WrestlingPodcast #7: Eine Hochzeit und ein Todesfall

07.04.2017 um 14:08 Uhr Wrestlemania 33 ist Geschichte und war überraschend gut, Takeover: Orlando erwartet stark und selbst die Hall of Fame war angenehm kurzweilig. Für genug Gesprächsstoff ist also gesorgt. Zudem gibt es noch jede Menge Live-Eindrücke, denn Chris war vor Ort in Orlando und ist immer noch vollkommen euphorisiert.