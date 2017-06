play4-Podcast #189: Die Hexe des Nordens

Während sich Lukas und Peter in Los Angeles die kalifornische Sonne auf die teigigen Bäuche scheinen lassen und so tun, als ob sie arbeiten würden, sind Sascha, Matti und Chris in Fürth zurückgeblieben. Die haben den Trip mit ihren braungebrannten und Fitness-gestählten Körpern nämlich nicht nötig. Dafür quatschen sie im neuen Podcast ausführlich über die Messe und die dortigen Ankündigungen und grübeln darüber, ob Microsoft ihr Konsolen-Upgrade demnächst mit "Morgens Aronal, abends One-X" bewerben wird. Ihr seht also, es wird mal wieder philosophisch in der Podcast-Kabine. Niveauvoll sind wir ja sowieso.

Yay, Podcast! Quelle: play4

Bevor wir über die Mega-Messe in Trumpland (so great! bigly!) quatschen, widmen wir uns jedoch zunächst den Hörerfragen und schweifen ab. So erfahren wir beispielsweise von Matti, wo die Hexe des Nordens lebt. Die Antwort wird euch überraschen! (Spoiler: nicht im Süden!) Außerdem äußert sich unser leitender Wikinger kurz zum unfertigen Multiplayer-Schnetzler Friday the 13th und Catch-Kugel Dörricho labert über das Rennspiel Dirt 4. Danach lauten die Themen dann aber natürlich God of War, days Gone, Uncharted, Spider-Man, Anthem und Co.

Hochprofessionell sezieren wir die einzelnen Pressekonferenzen der verschiedenen Publisher und werfen nur kurz Blödsinn ein, der Matti aus dem Konzept bringt. Diese labilen Lappländer immer. Zudem rufen wir dazu auf, dem durstigen Lukas ganz viel Wassereis zu schicken, damit er es sich wieder ins Glas schütten und trinken kann. Hach, das wird einfach nicht alt.

Viel Spaß mit dem Podcast wünscht euch:

Euer play4-Team

P.S.: Mit iTunes könnt ihr unseren beliebten Podcast ganz einfach und bequem abonnieren (iTunes-Abolink). Da freuen wir uns übrigens auf Sterne-Ratings (wer keine fünf vergibt, unterstützt den internationalen Terrorismus. Bigly. SO SAD!) und gut formulierte Bewertungen! Ein simples "Ey, fol geil!" reicht uns aber auch, wir stellen da keine Ansprüche.

P.P.S.: Hier noch der RSS-Link zum play4-Podcast. Den könnt ihr ganz bequem mit diversen Feed-Readern oder Audioplayern abonnieren.