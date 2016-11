play4-Podcast #181: Se Eier of se Teiger

Montag, 8:00 Uhr: Lukas, Marco und Chris kommen freudestrahlend ins Büro, denn sie wissen, gleich nehmen sie den neuen Podcast auf. Als sie sich die Kommentare zur letzten Plauderstunde anschauen, schlägt ihre Euphorie jedoch in Entsetzen um. Ein garstiger alter Berliner mit einer Vorliebe für Geißböcke unterstellt ihnen, die Eier des Tigers verloren zu haben. Und noch schlimmer: Ein anderer fieser Kommentar wirft ihnen gestiegenes Niveau vor. Frechheit! "Da muss man was machen!", erinnert sich Lukas an den Slogan der Analphabeten-Hotline, bei der er immer anruft. Die anderen beiden begreifen dies jedoch als Aufruf zu Gegenmaßnahmen und laden einen Gast ein, der wieder für Chaos, Niveaulosigkeit und Schweinereien sorgen soll: Katha.

Ach ja, außerdem beschließt Chris spontan, einen neuen Anti-Anglizismen-Podcast. Hell Yeah!

Yay, Podcast! Quelle: play4

Fortan versuchen sich die vier eierlosen Tiger daran, ihre Themen ganz und gar ohne englische Wörter zu besprechen. Gar nicht so einfach, wie sich herausstellt. Wie soll man über Welt Schaukampf Unterhaltung oder Titanensturz 2 reden, wenn jeder Anglizismus verboten ist? Demzufolge gibt es viele Striche, noch mehr Schadenfreude und natürlich allerhand Beleidigungen.

