play4-Podcast #180: Planlos Hoch Drei

Jawohl, wir sind wieder mal spät dran. So spät wie wahrscheinlich noch nie. Hey Moment, so haben wir doch schon die Meldung zum letzten Podcast angefangen. Aber immerhin gibt's diesmal einen Grund dafür: Hefte müssen fertig werden und die Testversionen stapeln sich auf unseren Tischen. So konnten Vik, Lukas und Sascha auch nur mit Mühe ein, zwei Stündchen freischaufeln, um zumindest mal einen Podcast nachzuschieben.

Yay, Podcast! Quelle: play4

Thematisch geht es dabei - neben dem ausführlichen Beantworten eurer Leserfragen - vor allem um Deus Ex: Mankind Divided und das neueste Update zu Lego Dimensions. Mafia-Tester Chris hatte leider keine Zeit und der Rest des Spiele-Herbstes steht noch unter Embargo oder trudelt in den nächsten Tagen bei uns ein. Der Vorteil von alledem: So haben wir in den nächsten Wochen definitiv genug Material zum Quatschen. Dann auch wieder im gewohnten Rhythmus - versprochen.

Viel Spaß mit dem Podcast wünscht euch:

Euer play4-Team

P.S.: Mit iTunes könnt ihr unseren beliebten Podcast ganz einfach und bequem abonnieren (iTunes-Abolink). Da freuen wir uns übrigens auf Sterne-Ratings (wer keine fünf vergibt, ist Jar-Jar-Binks-Fan) und gut formulierte Bewertungen! Ein simples "Ey, fol geil!" reicht uns aber auch, wir stellen da keine Ansprüche.

P.P.S.: Hier noch der RSS-Link zum play4-Podcast. Den könnt ihr ganz bequem mit diversen Feed-Readern oder Audioplayern abonnieren.