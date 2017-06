Für die 123ste Ausgabe der play4 reisten wir auf Einladung von Activision Blizzard nach Los Angeles, um die Gameplay-Premiere von Destiny 2 zu besuchen. Dort hatten wir die Chance auf PC und Playstation 4 Pro die erste Kampagnen-Mission, PvP-Matches im Modus Countdown und den Strike "The Inverted Spire" zu spielen. Dies und was wir auf der Veranstaltung noch erlebten, lest ihr in unserer Cover-Story. Außerdem im Vorschau-Bereich: Call of Duty: WW2, Elex, Project Cars und Final Fantasy XII: The Zodiac Age. Im Testbereich widmen wir uns unter anderem Prey, The Surge, Farpoint, Injustice 2 und vielen anderen Titeln. Und im Magazin-Teil warten neben der Multimedia-Rubrik ein Flashback zum Spiel Saboteur und ein Special zum play4-Lesertreff auf euch.





Die Themen im Einzelnen:

Das Cover der kommenden play4 07/17 Quelle: play4

Titelstory: Destiny 2 . Zur Ankündigung des Bungie-Shooters gab es einen gerenderten, beeindruckenden Trailer, der uns aber nicht wirklich zufriedenstellte. Als Activision Blizzard uns einlud, noch vor der E3 mehrere Stunden Destiny 2 auf Playstation 4 zu spielen, mussten wir dieses Angebot einfach annehmen. Alles, was wir im Rahmen dieses Event über den Titel erfahren haben, lest ihr in unserer umfangreichen Cover-Story.

Das gesamte play4-Team wünscht euch viel Spaß mit der neuen play4 06/17!

