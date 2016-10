play4 12/16 mit großer Titelstory zu Final Fantasy XV

In der 116. Ausgabe der play4 haben wir für unsere Titelstory Square Enix besucht, wo wir deutschlandexklusiv mehrere Stunden lang einige Kapitel des JRPG-Epos Final Fantasy XV anspielen durften. Open World, Kampfsystem, Quests, Interface, Nebenaufgaben und -beschäftigungen - wir verraten euch, was ihr zum königlichen Road-Trip wissen müsst. Außerdem im Vorschaubereich: Watch Dogs 2, Dishonored 2 oder Battlefield 1. Tests bieten wir euch diesmal zu Titanfall 2, Mafia 3, Rise of the Tomb Raider, Skylanders Imaginators, XCOM 2 oder World of Final Fantasy. Und im Special-Teil befassen wir uns unter anderem mit der Zukunft von Ubisoft.

Das Cover der play4 12/16 Quelle: play4 Titelstory: Final Fantasy XV. Angekündigt ist es bereits seit Jahren, hat schon einen Namenswandel und einen Generationenwechsel der Konsolen mitgekriegt, doch Ende November ist es tatsächlich so weit: der mittlerweile fünfzehnte (Ableger nicht mit einberechnet) Teil der FF-Reihe schlägt in den Händlerregalen auf. Wir haben Square besucht, FF XV mehrere Stunden lang gespielt und durften deutschlandexklusiv sogar ein paar weitere Kapitel anzocken. Alles Weitere erfahrt ihr in unserer Cover-Story!

Final Fantasy XV · Watch Dogs 2 · Dishonored 2 · Battlefield 1 · Call of Duty: Modern Warfare Remastered · Deponia · Silence Tests: Titanfall 2 · Mafia 3 · Rise of the Tomb Raider · Skylanders Imaginators · Aragami · World of Final Fantasy · Dragon Quest Builders · Warhammer: The End Times - Vermintide · XCOM 2 · WWE 2K17 · Darkest Dungeon · FIFA 17 · Große Playstation-VR-Strecke mit Hardware- und Spieletests · Kurztest-Rubrik mit Nischentiteln und PSN-Neuigkeiten · Continue-Rubrik mit vielen DLC-News und -Reviews · Großer Einkaufsführer mit allen Referenzspielen · Multimedia-Rubrik mit Filmen, Comics und Hardware-Neuigkeiten



Quo Vadis Ubisoft? Über 220 Minuten Videos auf der Heft-DVD: Dishonored 2, Battlefield 1, Watch Dogs 2, Playstation VR, Batman Arkham VR, Until Dawn: Rush of Blood und viele mehr!

