play4 11/16 mit großer Titelstory zu Playstation VR

Ausgabe 115 der play4 widmet sich diesmal einem absolut heißen Hardware-Thema: Playstation VR. Während wir auf unser Testgerät warten, verraten wir euch alles, was ihr über Sonys VR-Brille zum Start der Hardware Mitte Oktober wissen müsst und liefern euch eine Übersicht aller bisher bekannten Starttitel - wie immer ohne Gewähr, aber mit einigen Gewehren. Außerdem im Vorschau-Teil: der Sci-Fi-RPG-Shooter Mix Prey (inkl. Rückblick auf den PC-Vorgänger), Battlefield 1, Call of Duty und Mafia 3. Bei den Tests nehmen wir die Sportspiele PES 2017, NHL 17, NBA 2K17 unter die Lupe, ballern uns durch das neue Destiny-Add-on, drehen ein paar Runden in Assetto Corsa und langweilen uns im PS4-exklusiven Sandkasten The Tomorrow Children. Und ein paar Specials gibt's auch noch obendrauf ...

Titelstory: Playstation VR. Mitte Oktober ist es soweit: Dank Playstation VR können dann auch PS4-Zocker das erleben, was der PC-Fraktion mit Oculus Rift und HTC Vive schon länger vergönnt ist - virtuelle Welten zu durchwandern. Damit ihr zum Start aber auch wisst, worauf ihr euch womöglich einlasst, haben wir euch noch einmal alle technischen Daten zusamm Das Cover der play4 11/16 Quelle: play4

Mitte Oktober ist es soweit: Dank Playstation VR können dann auch PS4-Zocker das erleben, was der PC-Fraktion mit Oculus Rift und HTC Vive schon länger vergönnt ist - virtuelle Welten zu durchwandern. Damit ihr zum Start aber auch wisst, worauf ihr euch womöglich einlasst, haben wir euch noch einmal alle technischen Daten zusamm Vorschauen: Playstation VR · Battlefield 1 · Prey (inkl. Serienrückblick) · Mafia 3 · FIFA 17 · Call of Duty Experience (inkl. Infinite Warfare und Modern Warfare Remastered)

Playstation VR · Battlefield 1 · Prey (inkl. Serienrückblick) · Mafia 3 · FIFA 17 · Call of Duty Experience (inkl. Infinite Warfare und Modern Warfare Remastered) Tests: Destiny: Das Erwachen der Eisernen Lords · Pro Evolution Soccer 2017 · The Tomorrow Children · The King of Fighters XIV · Assetto Corsa · Livelock · NHL 17 · NBA 2K17 · God Eater 2: Rage Burst · Mount & Blade: Warband · Kurztest-Rubrik mit Nischentiteln und PSN-Neuigkeiten · Continue-Rubrik mit vielen DLC-News und -Reviews · Großer Einkaufsführer mit allen Referenzspielen · Multimedia-Rubrik mit Filmen, Comics und Hardware-Neuigkeiten

Destiny: Das Erwachen der Eisernen Lords · Pro Evolution Soccer 2017 · The Tomorrow Children · The King of Fighters XIV · Assetto Corsa · Livelock · NHL 17 · NBA 2K17 · God Eater 2: Rage Burst · Mount & Blade: Warband · Kurztest-Rubrik mit Nischentiteln und PSN-Neuigkeiten · Continue-Rubrik mit vielen DLC-News und -Reviews · Großer Einkaufsführer mit allen Referenzspielen · Multimedia-Rubrik mit Filmen, Comics und Hardware-Neuigkeiten Specials & Reports: Fiktionale Sprachen in Videospielen · Das Playdoyer: Tekken 7 · The Division: Rückblick nach sechs Monaten

Fiktionale Sprachen in Videospielen · Das Playdoyer: Tekken 7 · The Division: Rückblick nach sechs Monaten Über 240 Minuten Videos auf der Heft-DVD: Battlefield 1, Resident Evil 7, Metal Gear: Survive, Destiny: Das Erwachen der Eisernen Lords, Pro Evolution Soccer 2017, FIFA 17, Mafia 3, For Honor und viele, viele mehr!

Die neue play4 11/16 bekommt ihr ... ab dem 5. Oktober bei eurem Zeitschriftenhändler für 5,99 Euro!

Wenn ihr nicht so lange warten wollt: ab in den play4-Online-Shop - einfach das neue Heft bequem nach Hause bestellen oder gleich abonnieren und eine wertvolle Prämie kassieren!

Außerdem gibt es die neue play4 natürlich auch in digitaler Form! Dein Lieblingsmagazin begleitet dich ab sofort jetzt überall - egal, ob auf Tablet, Smartphone, Kindle Fire oder im Browser.

Ab 1. Oktober auf epaper.videogameszone.de für alle gängigen Browser, im iTunes-Store, aufAmazon für Kindle Fire und im Google Play-Store erhältlich. 1x anmelden - auf allen Plattformen lesen!

Hier findet ihr einen Komplettüberblick über alle digitalen play4-Varianten inklusive einer umfangreichen Erklärung was es bei der Registrierung für diese Dienste zu beachten gilt!