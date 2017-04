Für die 122ste Ausgabe der play4 besuchten wir die diesjährige Star Wars Celebration im schönen Florida. Denn schließlich wurde dort der neueste Teil von Dice' Battlefront-Reihe erstmals der Weltöffentlichkeit vorgestellt - Solo-Kampagne inklusive! Was die Macher sonst noch verändern wollen, was es Neues zum Film Episode VIII gab und jede Menge Eindrücke zum Star-Wars-Fantreffen Nummer Eins lest ihr in unserer Cover-Story. Außerdem im Vorschau-Bereich: Agents of Mayhem, Star Trek: Bridge Crew oder Destiny 2. Im Testbereich widmen wir uns unter anderem Dragon Quest Heroes 2, Yooka-Laylee und Outlast 2. Und im Magazin-Teil warten neben der Multimedia-Rubrik gleich vier Specials auf euch.

Titelstory: Schön blau: Das Cover der play4 06/17 Quelle: play4 Star Wars: Battlefront 2. Bereits der erste Teil von Dice' Serien-Reboot wusste zu unterhalten, kämpfte aber mit einigen Unzulänglichkeiten. Vor allem die mangelnde Langzeitmotivation und der fehlende Solo-Part stießen vielen Fans sauer auf. All das soll im zweiten Teil der Reihe besser werden. Was die Macher dafür unternehmen, lest ihr in unserer achtseitigen Cover-Story.

Bereits der erste Teil von Dice' Serien-Reboot wusste zu unterhalten, kämpfte aber mit einigen Unzulänglichkeiten. Vor allem die mangelnde Langzeitmotivation und der fehlende Solo-Part stießen vielen Fans sauer auf. All das soll im zweiten Teil der Reihe besser werden. Was die Macher dafür unternehmen, lest ihr in unserer achtseitigen Cover-Story. Vorschauen: Star Wars: Battlefront 2 · Agents of Mayhem · Star Trek: Bridge Crew · Destiny 2 · Battlegrounds · Prey · The Surge

Star Wars: Battlefront 2 · Agents of Mayhem · Star Trek: Bridge Crew · Destiny 2 · Battlegrounds · Prey · The Surge Tests: Dragon Quest Heroes 2 · Yooka-Laylee · Bulletstorm: Full Clip Edition · Drawn to Death · Outlast 2 · Lego City Undercover · Little Nightmares · Telltale's Guardians of the Galaxy: Episode 1 · Full Throttle Remastered · Kurztest-Rubrik mit Nischentiteln, PSN-Neuigkeiten und DLCs · Großer Einkaufsführer mit allen Referenzspielen · Multimedia-Rubrik mit Filmen, Comics und Hardware-Neuigkeiten

Dragon Quest Heroes 2 · Yooka-Laylee · Bulletstorm: Full Clip Edition · Drawn to Death · Outlast 2 · Lego City Undercover · Little Nightmares · Telltale's Guardians of the Galaxy: Episode 1 · Full Throttle Remastered · Kurztest-Rubrik mit Nischentiteln, PSN-Neuigkeiten und DLCs · Großer Einkaufsführer mit allen Referenzspielen · Multimedia-Rubrik mit Filmen, Comics und Hardware-Neuigkeiten Specials & Reports: play4 on tour: Wrestlemania 33 · Ist Bioware noch Bioware? · Game Over: Speichern oder nicht speichern, das ist hier die Frage · Replay-Special: Hits 2016

play4 on tour: Wrestlemania 33 · Ist Bioware noch Bioware? · Game Over: Speichern oder nicht speichern, das ist hier die Frage · Replay-Special: Hits 2016 Über 140 Minuten Videos auf der Heft-DVD: The Surge, Destiny 2, Persona 5, Drawn to Death, Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands, Injustice 2, Prey, Mass Effect: Andromeda und viele mehr!

Die neue play4 06/17 bekommt ihr ... ab dem 3. Mai bei eurem Zeitschriftenhändler für 5,99 Euro!

Wenn ihr nicht so lange warten wollt: ab in den play4-Online-Shop - einfach das neue Heft bequem nach Hause bestellen oder gleich abonnieren und eine wertvolle Prämie kassieren!

Außerdem gibt es die neue play4 natürlich auch in digitaler Form! Dein Lieblingsmagazin begleitet dich ab sofort jetzt überall - egal, ob auf Tablet, Smartphone, Kindle Fire oder im Browser.

Ab 29. April auf epaper.videogameszone.de für alle gängigen Browser, im iTunes-Store, auf Amazon für Kindle Fire und im Google Play-Store erhältlich. 1x anmelden - auf allen Plattformen lesen!

Hier findet ihr einen Komplettüberblick über alle digitalen play4-Varianten inklusive einer umfangreichen Erklärung was es bei der Registrierung für diese Dienste zu beachten gilt!