Für die 119. Ausgabe der play4 haben wir uns nach Bolivien verirrt. Natürlich nicht in der Realität, sondern im neuesten Teil der Ghost-Recon-Reihe. In Wildlands steuern wir die namensgebende Elite-Einheit nämlich durch eine offene, südamerikanische Welt, um gegen grassierende Drogenkartelle vorzugehen. Dabei haben wir sowohl Eindrücke zur Solo-Kampagne als auch zum Mehrspieler-Part mitgebracht. Außerdem im Vorschau-Bereich: Sniper Elite 4, Space Hulk: Deathwing und Nioh. Im Testbereich wartet mit Resident Evil 7 ein echtes Highlight, aber auch der Rest mit Kingdom Hearts HD 2.8, Yakuza 0, The Walking Dead: Season 3 oder Gravity Rush 2 kann sich sehen lassen. Abgerundet wird die Ausgabe durch einen großen Magazin-Teil mit Specials zur Hitman-Reihe, zum Adventure-Macher Telltale oder zum Thema Zeitreisen in Videospielen.

Titelstory Das Cover der play4 03/17 Quelle: play4 : Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands. Der neueste Teil der Taktik-Shooter-Reihe bringt jede Menge Änderungen mit sich. Die auffälligste natürlich: Die Gefechte finden nun in einer offenen Welt statt, während es euch überlassen wird, in welcher Reihenfolge ihr die Missionen angeht. Ob diese Idee aufgeht und dabei nicht die Stärken der Reihe vernachlässigt werden, verrät euch unser Anspielbericht

Der neueste Teil der Taktik-Shooter-Reihe bringt jede Menge Änderungen mit sich. Die auffälligste natürlich: Die Gefechte finden nun in einer offenen Welt statt, während es euch überlassen wird, in welcher Reihenfolge ihr die Missionen angeht. Ob diese Idee aufgeht und dabei nicht die Stärken der Reihe vernachlässigt werden, verrät euch unser Anspielbericht Vorschauen: Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands · Sniper Elite 4 · Space Hulk: Deathwing · Nioh

Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands · Sniper Elite 4 · Space Hulk: Deathwing · Nioh Tests: Resident Evil 7 · Kingdom Hearts HD 2.8 · Yakuza 0 · The Walking Dead: Season 3 - Ep. 1+2 · Batman: The Telltale Series · Tales of Berseria · Gravity Rush 2 · Kurztest-Rubrik mit Nischentiteln, PSN-Neuigkeiten und DLCs · Großer Einkaufsführer mit allen Referenzspielen · Multimedia-Rubrik mit Filmen, Comics und Hardware-Neuigkeiten

Resident Evil 7 · Kingdom Hearts HD 2.8 · Yakuza 0 · The Walking Dead: Season 3 - Ep. 1+2 · Batman: The Telltale Series · Tales of Berseria · Gravity Rush 2 · Kurztest-Rubrik mit Nischentiteln, PSN-Neuigkeiten und DLCs · Großer Einkaufsführer mit allen Referenzspielen · Multimedia-Rubrik mit Filmen, Comics und Hardware-Neuigkeiten Specials & Reports: Die Hitman-Historie · Die Telltale-Story · Telltale Games: Rosige Zukunft? · Zeitreisen in Videospielen

Die Hitman-Historie · Die Telltale-Story · Telltale Games: Rosige Zukunft? · Zeitreisen in Videospielen Über 180 Minuten Videos auf der Heft-DVD: Mass Effect: Andromeda · Resident Evil 7 · The Walking Dead: A New Frontier · ARK: Survival Evolved · Space Hulk: Deathwing und viele mehr!



Die neue play4 03/17 bekommt ihr ... ab dem 1. Februar bei eurem Zeitschriftenhändler für 5,99 Euro!

Wenn ihr nicht so lange warten wollt: ab in den play4-Online-Shop - einfach das neue Heft bequem nach Hause bestellen oder gleich abonnieren und eine wertvolle Prämie kassieren!

Außerdem gibt es die neue play4 natürlich auch in digitaler Form! Dein Lieblingsmagazin begleitet dich ab sofort jetzt überall - egal, ob auf Tablet, Smartphone, Kindle Fire oder im Browser.

Ab 28. Januar auf epaper.videogameszone.de für alle gängigen Browser, im iTunes-Store, aufAmazon für Kindle Fire und im Google Play-Store erhältlich. 1x anmelden - auf allen Plattformen lesen!

Hier findet ihr einen Komplettüberblick über alle digitalen play4-Varianten inklusive einer umfangreichen Erklärung was es bei der Registrierung für diese Dienste zu beachten gilt!