Für die 118. Ausgabe der play4 werfen wir einen Blick auf das gerade angebrochene Jahr 2017 und welche Highlights es für PS4-Besitzer bereit hält. Von God of War und Horizon: Zero Dawn, über Resident Evil 7 und Gran Turismo Sport, bis hin zu The Last of Us 2, Death Stranding und For Honor sollte wohl für jeden Geschmack etwas dabei sein. Und vielleicht hält unsere 25-seitige Strecke zum Thema ja für den ein oder anderen auch noch einen Geheimtipp bereit. Außerdem blicken wir natürlich auch noch einmal auf das vergangene Jahr zurück und kommentieren die Geschehnisse 2016 mit einem gewohnt-ironischen Augenzwinkern. Und schlechten Witzen. Sorry. Im Testbereich sezieren wir die letzten beiden großen Titel des Jahres, The Last Guardian und Steep, und stellen euch noch ein paar nischigere Geheimtipps wie Stardew Valley oder Steins;Gate 0 vor. Und schließlich bieten wir euch im Magazin-Teil mit einem großen Hardware-Bereich, Kino-Rezensionen zu Star Wars und Assassin's Creed und einem Special zu 20 Jahren Diablo noch jede Menge zum Schmökern.

31.12.2016 um 13:00 Uhr Das Jahr 2017 ist da und wir werfen einen Blick in die nahe Zukunft, um euch die Highlights des neuen Jahres vorzustellen. Außerdem: Großes Jahrerückblick-Special und Tests zu The Last Guardian und Steep.

play4 02/17 mit den Highlights 2017 wie God of War, Horizon: Zero Dawn und The Last of Us 2 sowie Test zu The Last Guardian

