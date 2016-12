Für die 117. Ausgabe der play4 haben wir Capcom in Japan besucht - eine sehr seltene Gelegenheit. Vor Ort plauderten wir mit den Entwicklern von Resident Evil 7 und konnten bereits ein gutes Drittel des Horror-Schockers erkunden. Außerdem: Kurz vor Redaktionsschluss trudelte die fertige Fassung von Final Fantasy XV bei uns ein, so dass wir in einer Nacht-, Nebel- und Wochenendaktion das komplette JRPG durchspielten, um euch im Test alle wichtigen Infos aufbereiten zu können. Weitere Top-Vorschauen: Mass Effect: Andromeda oder The Last Guardian. Tests bieten wir euch diesmal unter anderem zu Watch Dogs 2, Hitman: Season 1, Dishonored 2, Call of Duty: Infinite Warfare oder Battlefield 1. Und natürlich werfen wir auch einen ausführlichen Blick auf die neue Playstation 4 Pro und die damit verbundenen Spiel-Updates.

Die Themen im Einzelnen:



Titelstory: Das Cover der play4 01/17 Quelle: play4 Resident Evil 7. Nur selten bietet sich Außenstehenden die Gelegenheit, Capcom in ihren Entwickler-Büros zu besuchen. Mitte November war es jedoch soweit und wir durften vor Ort Eindrücke sammeln, mit den Entwicklern plauschen und natürlich nicht zuletzt sehr ausführlich in den siebten Teil der Survival-Horror-Reihe reinzocken. Alles dazu lest ihr in unserer Cover-Story!

Nur selten bietet sich Außenstehenden die Gelegenheit, Capcom in ihren Entwickler-Büros zu besuchen. Mitte November war es jedoch soweit und wir durften vor Ort Eindrücke sammeln, mit den Entwicklern plauschen und natürlich nicht zuletzt sehr ausführlich in den siebten Teil der Survival-Horror-Reihe reinzocken. Alles dazu lest ihr in unserer Cover-Story! Vorschauen: Resident Evil 7 · Mass Effect: Andromeda · The Last Guardian · Steep · Shadow Tactics · State of Mind

Resident Evil 7 · Mass Effect: Andromeda · The Last Guardian · Steep · Shadow Tactics · State of Mind Tests: Final Fantasy XV · Watch Dogs 2 · Hitman: Season 1 · Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske · Call of Duty: Infinite Warfare · Battlefield 1 · Robinson: The Journey · Silence · Dark Souls 3: Ashes of Ariandel · Deponia · Die Zwerge · Killing Floor 2 · Playstation 4 Pro: Technik-Test + 4K-Check der wichtigsten Titel · Kurztest-Rubrik mit Nischentiteln und PSN-Neuigkeiten · Continue-Rubrik mit vielen DLC-News und -Reviews · Großer Einkaufsführer mit allen Referenzspielen · Multimedia-Rubrik mit Filmen, Comics und Hardware-Neuigkeiten

Final Fantasy XV · Watch Dogs 2 · Hitman: Season 1 · Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske · Call of Duty: Infinite Warfare · Battlefield 1 · Robinson: The Journey · Silence · Dark Souls 3: Ashes of Ariandel · Deponia · Die Zwerge · Killing Floor 2 · Playstation 4 Pro: Technik-Test + 4K-Check der wichtigsten Titel · Kurztest-Rubrik mit Nischentiteln und PSN-Neuigkeiten · Continue-Rubrik mit vielen DLC-News und -Reviews · Großer Einkaufsführer mit allen Referenzspielen · Multimedia-Rubrik mit Filmen, Comics und Hardware-Neuigkeiten Specials & Reports: Flashback: Metal Slug, große Tipps-Beilage zu Final Fantasy XV, Gratis-Booklet mit Neuigkeiten zu Daedalic-Titeln

Flashback: Metal Slug, große Tipps-Beilage zu Final Fantasy XV, Gratis-Booklet mit Neuigkeiten zu Daedalic-Titeln Über 270 Minuten Videos auf der Heft-DVD: Call of Duty: Infinite Warfare, Dishonored 2, Titanfall 2, Hitman, Playstation Pro, Battlefield 1, Red Dead Redemption 2, Diablo 3 und viele mehr!



Die neue play4 01/17 bekommt ihr ... ab dem 7. Dezember bei eurem Zeitschriftenhändler für 5,99 Euro!

Wenn ihr nicht so lange warten wollt: ab in den play4-Online-Shop - einfach das neue Heft bequem nach Hause bestellen oder gleich abonnieren und eine wertvolle Prämie kassieren!

Außerdem gibt es die neue play4 natürlich auch in digitaler Form! Dein Lieblingsmagazin begleitet dich ab sofort jetzt überall - egal, ob auf Tablet, Smartphone, Kindle Fire oder im Browser.

Ab 3. Dezember auf epaper.videogameszone.de für alle gängigen Browser, im iTunes-Store, aufAmazon für Kindle Fire und im Google Play-Store erhältlich. 1x anmelden - auf allen Plattformen lesen!

Hier findet ihr einen Komplettüberblick über alle digitalen play4-Varianten inklusive einer umfangreichen Erklärung was es bei der Registrierung für diese Dienste zu beachten gilt!