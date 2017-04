Die Entscheidung sein iPhone beim Aufladen ins Bett zu legen, hatte für Wiley Day aus Huntsville in Alabama schwere Konsequenzen. Im Schlaf kam die Kette des Amerikaners in Berührung mit dem Ladegerät des Smartphones. Der Halsschmuck diente in diesem Fall als Stromleiter, durch den der Mann schwere Verbrennungen im Halsbereich erlitt. Wiley Day nutzte ein Verlängerungskabel, um sein iPhone auch im Bett nutzen zu können. Als er in dieser Nacht aufwachte, stellte er fest, dass seine Kette in einem kleinen Raum zwischen Ladegerät und Kabel feststeckte.

Durch die Stärke der Elektrizität ging der Mann zu Boden, konnte jedoch mit letzter Kraft die dünne Kette von seinem Hals reißen. Rund 110 Volt kamen in Kontakt mit dem Amerikaner, der anschließend ins Krankenhaus transportiert wurde. Durch das Entfernen der Kette erlitt auch seine Hand einige Verletzungen. In einem Gespräch mit The Washington Post sprach Day über die Verletzung und nannte es "die unheimlichste, finsterste und dämonischste Sache, die jemand erleben kann". Durch das Abreißen der Kette konnte Schlimmeres verhindert werden. Bilder und das Interview mit Wiley Day findet Ihr im Artikel der Washington Post.

Quelle: The Washington Post