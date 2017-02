Den September dieses Jahres können Apple-Fans schon jetzt kaum mehr abwarten, denn es steht erneut ein neues iPhone an. Über das kommende iPhone 8 sind nun neue Details bekannt geworden. So berichtet wccftech, dass das Topmodell über 1.000 Dollar kosten soll, was unter anderem der Verwendung von OLED als Displaytechnik geschuldet ist. Dank der OLED-Technik ist keine Hintergrundbeleuchtung nötig, da im Gegensatz zu LCD/LED keine Kristalle von hinten mit Licht befeuert werden, um je nach Ausrichtung andere Farben zu ermöglichen. Bei OLED leuchten die Pixel vielmehr von sich aus. Dadurch kann das Display extrem dünn gefertigt werden, zudem sind Kontrast und Farbsättigung durch OLED potentiell besser als bei anderen Displaytechniken. Allerdings sind OLED-Displays auch teurer als gängige LCD/LED-Displays.

iPhone 7 Quelle: Apple Ebenso neu sind angeblich 3D-Sensoren, wobei deren geplante Funktion noch nicht ganz klar ist. Designseitig soll Apple auf ein Aluminiumgehäuse setzen, bei dem es keine seitlichen Buttons mehr geben soll. Stattdessen werden wohl druckempfindliche Sensoren im Rahmenbereich unter dem Metall liegen, die die Funktionen übernehmen sollen. Die Rückseite des iPhone 8 wird aus Glas sein. Was sämtliche Modelle der achten Generation angeht ist die Information durchgesickert, dass eine kabellose Aufladung, also ein Aufladen des Akkus über Induktion vorgesehen ist. Das kabellose Laden ist allerdings vermutlich nur optional, zur Nutzung wird man offenbar ein separat erhältliches Ladepad anschaffen müssen.