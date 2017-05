gamescom: ​Tickets für Messe-Samstag ausverkauft - Wo gibt's noch welche?

Drei Monate vor dem Beginn der gamescom sind die Privat-Besucher-Tickets für Samstag, den 26. August 2017, im Vorverkauf bereits vergriffen. Zusätzlich sind wie in den vergangenen Jahren Tickets in ausgewählten Saturn-Filialen für Privatbesucher erhältlich. Codes für Tagestickets bei Saturn gibt es aber auch hier nur solange der Vorrat reicht.

Für die Publikumstage Mittwoch, Donnerstag und Freitag (neue Tagefolge: offen für alle Mittwoch, 23. August bis Samstag, 26. August 2017) gilt entsprechend der hohen Nachfrage: Wer definitiv bei der gamescom 2017 dabei sein möchte, sollte sich womöglich beeilen und schnell sein Tagesticket im Online Ticket-Shop erwerben. "Wie immer gilt: Tagestickets im Vorverkauf gibt es nur solange der Vorrat reicht. Wichtig: Die offiziellen Vertriebskanäle für gamescom-Tickets sind ausschließlich der Online Ticket-Shop der gamescom und ausgewählte Saturn-Filialen", teilen die Veranstalter der Spielemesse mit. 24 Stunden nach Öffnung des Online-Shops wurden bereits mehr als 42.000 Tickets verkauft.

Wie in den vergangenen Jahren sollen auch 2017 auf der gamescom Nachmittagstickets für den Samstag vor Ort erhältlich sein. Der ab 14 Uhr gewährte Einlass ist allerdings abhängig vom Besucherstrom, also von den Austritten vom Gelände. Hierdurch müssen Wartezeiten in Kauf genommen werden. Auch für die gamescom 2017 bieten die Veranstalter übrigens wieder ein Kartenkontingent exklusiv für Familien an.

Es richtet sich an Eltern und deren Kinder im Alter zwischen 7 und 11 Jahren (gültig für maximal fünf Personen, davon max. zwei Erwachsene). Das Familienticket wird ausschließlich im Vorverkauf angeboten und bis einschließlich Samstag, 19. August 2017, für Familien reserviert. Das Familienticket ist nur im Online Ticket-Shop der gamescom erhältlich. Das im gamescom Ticket-Shop erworbene Familienticket muss auf der gamescom vor Ort an den Kassen in Einlasstickets umgewandelt werden. Hierbei erfolgt auch die Kontrolle der Familienzusammensetzung.

Für Privatbesucher ist die gamescom 2017 vom 23. bis 26. August geöffnet. Auch in diesem Jahr laden Hersteller aus aller Welt Spieler dazu ein, ihre neuen Highlights auf der Messe auszuprobieren. Weitere Infos folgen demnächst. Unsere Themenseite zur gamescom hält euch auf dem Laufenden. Mit unserem gamescom Aktuell-Magazin stimmt ihr euch schon jetzt auf die Messetage ein!