Oculus gegen ZeniMax: Publisher ZeniMax erhält 500 Mio. US-Dollar Entschädigung

Der Rechtsstreit zwischen Publisher ZeniMax und der Facebook-Tochter Oculus VR wurde heute durch eine Jury verschiedener Richter aus dem US-Bundesstaat Texas offiziell beendet. In den vergangenen zwei Jahren wurde darüber verhandelt, ob unter anderem Geschäftsgeheimnisse von ZeniMax veruntreut wurden. So warf der Publisher dem Unternehmen Oculus sowie dessen Gründer Palmer Luckey vor, dass beim Wechsel des ehemaligen Mitarbeiters und Doom-Erfinders John Carmack eine Vielzahl von internen Dokumenten zum Thema Virtual Reality auf eine Festplatte kopiert und gestohlen worden sind. Als Mitarbeiter von id Software (Tochterfirma von ZeniMax) soll Carmack bereits mit Luckey an einem VR-Headset gearbeitet haben.

Durch das gefällte Urteil muss Oculus VR nun eine Gesamtsumme von 500 Millionen US-Dollar an ZeniMax überweisen. Zuvor forderte der Publisher eine Entschädigung in Höhe von vier Milliarden US-Dollar. Insgesamt 200 Millionen US-Dollar muss Oculus für das Nichteinhalten der NDA (Geheimhaltungsvertrag) sowie 50 Millionen US-Dollar für das Verletzten des Urheberrechts zahlen. Zu jeweils 50 Millionen US-Dollar Strafe wurden Gründer Palmer Luckey und das Unternehmen Oculus für falsche Kennzeichnungen verklagt. Für die restlichen 150 Millionen US-Dollar muss Gründer Brendan Iribe aufkommen. Im Gespräch mit Polygon hat Publisher ZeniMax verraten, dass sie aufgrund der Entscheidung des Gerichts nun in Erwägung ziehen, den aktuellen Verkauf von Oculus Rift zu stoppen. Weitere Meldungen zu ZeniMax und Oculus VR findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: Polygon