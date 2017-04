Youtube: Kleine Kanäle werden vom Werbe-Partnerprogramm ausgeschlossen

Vor allem kleinere Kanäle auf Youtube werden es in Zukunft deutlich schwerer haben, Geld mit den Videos zu verdienen. Denn Youtube gab eine weitreichende Änderung am Werbe-Partnerprogramm bekannt.

Über dieses Programm ist es möglich, Werbung in den Videos zu schalten, wodurch die Kanalbetreiber an den Einnahmen beteiligt werden. Dies soll aber in Zukunft nur noch für die Kanäle gelten, die mindestens 10.000 Views vorweisen können. Außerdem werden die Kanäle und deren Inhalte vor der Freischaltung für das Werbeprogramm von Youtube überprüft.

Als Grund wird angegeben, dass Youtube auf diese Weise gegen Kanalbetreiber vorgehen will, die mit unangebrachten, illegalen und terroristischen Videos sowie mit urheberrechtlich geschützte Inhalten Geld verdienen möchten. Bisher wurde jeder an den Werbeeinnahmen beteiligt, egal, welche Videos er hochgeladen hat und genau das soll sich in Zukunft ändern. Doch dies hat eben auch Auswirkungen auf kleine Youtube-Kanäle, die Schwierigkeiten bekommen werden, Geld einzunehmen. Die Änderung wird auch rückwirkend vollzogen, was heißt, dass rund 100.000 Kanäle aus dem Werbe-Partnerprogramm fliegen - das bisher eingenommene Geld will Youtube aber nicht zurück fordern.

Quelle: Youtube