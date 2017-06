Streamer/Youtuber sind für Spieler und auch das Marketing von Computerspielen sehr wichtig geworden. Denn vor allem die erfolgreichen Streamer besitzen sehr viele Fans und üben einen nicht gerade kleinen Einfluss auf diese aus.

Bisher stand der Youtuber PewDiePie an der Spitze der einflussreichsten "Gamer". Doch die antisemitischen Auftritte und andere Kontroversen haben ihn nun diesen Rang gekostet. Laut dem Forbes Magazine ist jetzt der 27-jährige Hawaiianer Mark 'Markiplier' Fischback an der Spitze. An zweiter Stelle steht PewDiePie, gefolgt von OMGItsfirefoxx, SSSniperWolf, JackSepticEye, The Diamond Minecart, Tom Cassell, Sky Does Minecraft und Mari Takahashi. Markiplier konnte sich durch sieben Milliarden Views an die Spitze kämpfen. Markiplier ist vor allem durch sein Let's Play zum Horror-Spiel Five Nights at Freddies bekannt geworden, das rund 60 Millionen Mal angeklickt wurde.

Als Kriterien für die Einstufung der Youtuber wurden deren Reichweiten, ihre Publikumsgröße sowie die Resonanz und Relevanz ihres Contents gewertet. Ebenso wurden Werbeverträge und Kooperationen mit in die Wertung aufgenommen. Ausschlusskriterium war, wenn ein Youtuber seine Bekanntheit nicht alleine dem Videostreaming zu verdanken hatte.

Quelle: Forbes