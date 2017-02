Youtube und PewDiePie: Beide Parteien bleiben Partner

Über das, was sich Youtuber PewDiePie in letzter Zeit geleistet hat, darüber wurde schon ausführlich berichtet. Die antisemitischen Witze, die ordentlich nach hinten losgingen, kosteten den Star die zweite Staffel seiner Serie Scare PewDiePie sowie die Mitgliedschaft im Google-Preferred-Programm.

Doch das heißt nicht, dass beide Parteien - Youtube und PewDiePie - nun ihre Partnerschaft auflösen. Der Youtuber veröffentlicht weiterhin wie gewohnt seine Videos und erreicht damit seine 53 Millionen Abonnenten. Dies bringt ihm jede Menge Geld ein - nicht mehr so viel wie als Mitglied des Google-Preferred-Programms aber sicherlich noch immer mehr als genug. Und für Youtube bleibt der Star das Aushängeschild und der Youtuber mit den meisten Abonnenten - und von den generierten Einnahmen hat schließlich auch Youtube etwas.

Die Popularität von Felix "PewDiePie" Kjellberg hat ihn wohl gerettet, denn es ist zu vermuten, dass ein kleinerer und unbedeutenderer Youtuber nicht so viel Glück gehabt hätte. Dessen Kanäle wären unter Umständen wegen Verletzung gegen die Richtlinien komplett gelöscht worden. Doch bei PewDiePie mit seinen 53 Millionen Abonnenten drückt Youtube wohl ein Auge zu und will sich nicht selbst ins eigene Fleisch schneiden. Denn der Star ist noch immer sehr populär und seine Millionen an Anhängern verteidigen ihn und seine Äußerungen nach wie vor. Und mit dieser Gefolgschaft will sich offenbar nicht mal Youtube anlegen.

PewDiePie selbst hat schon mehrmals Kritik an der Videoplattform geäußert, doch sie verlassen will er auch nicht. Er könnte sicher wo anders einen neuen Kanal eröffnen, beispielsweise bei Facebook, doch dies wäre mit einem ungeheuren Aufwand verbunden. Die Abonnentenzahl wieder zusammen zu bekommen, dürfte dann sehr schwierig werden. Daher bleibt anscheinend alles beim Alten: Youtube lässt PewDiePie weiterhin seinen Kanal betreiben und PewDiePie bleibt der Plattform treu.

