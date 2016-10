Youtube: Sperrtafeln vor Musikvideos verschwinden - Einigung mit GEMA erzielt

Man kennt es: Man möchte ein Musikvideo über Youtube schauen und es erscheint die schwarze Sperrtafel, in welcher die Nutzer darauf hingewiesen werden, dass dieses Video aufgrund von Lizenzvereinbarungen mit der GEMA in Deutschland nicht verfügbar ist.

Doch diese Sperrtafel wird ab sofort nicht mehr angezeigt, denn nach sechs Jahren konnten Youtube und die GEMA eine Einigung erzielen. Dies gilt nicht nur für die Musikvideos, die in den vergangenen sechs Jahres gesperrt waren, sondern überdies für den "vertragslosen Zeitraum seit 2009". Hierzu sagt Christophe Muller, Head of International Music Partnerships bei Youtube: "Wir freuen uns sehr, eine Vereinbarung mit der Gema gefunden zu haben."

Thomas Theune, Direktor Sendung und Online bei der Gema fügt an: "Die Urheber müssen für die Nutzung ihrer Musikwerke angemessen vergütet werden. Dafür wird sich die Gema auch weiterhin aktiv einsetzen." Dies deutet an, dass eine entsprechende Vereinbarung über die Vergütung der Rechteinhaber getroffen wurde. Doch die genauen Details des Vertrags wurden bisher noch nicht offen gelegt. 2013 hieß es von Mounira Latrache, einer Sprecherin von Youtube: "Wir wollen der Gema einen Umsatzanteil zahlen. Was wir aber nicht machen können, ist pro View eines Videos zahlen, weil das nicht unserem Geschäftsmodell entspricht und wir nicht pro View eines Videos Geld verdienen." Damals verlangte die GEMA 0,375 Cent pro Videoaufruf. Ob man sich nun auf diesen Betrag einigen konnte, ist nicht klar.

Sechs Jahre lang wurde darüber gestritten, dass die Rechteinhaber zu wenig Geld für die Verwertung ihrer Musik auf Youtube erhalten würden. Doch Youtube erklärte immer wieder, dass die Rechteinhaber mehr von der Reichweite profitieren und schon eine angemessene Vergütung erhalten würden. Da sich dieser Streit über all die Jahre hin zog, wurden einige Musikvideos in Deutschland gesperrt. Dies ging sogar so weit, dass die GEMA vor Gericht zog und vom Oberlandesgericht München die von Youtube geschalteten Sperrtafeln im Jahr 2015 als rechtswidrig eingestuft wurden. Die Tafeln würden die GEMA "anschwärzen" und "herabwürdigen". Ein weiterer Gang vors Gericht wurde mit der Einigung jetzt allerdings vermieden.

Quelle: Golem / Gema