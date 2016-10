Bikini-Streamerin: YouTube-Karriere bröckelt, US-Sender verlangt Schadensersatz

Zoie Burgher, die Bikini-Streamerin, die sich gerne freizügig in ihren Let's Play-Videos zeigt, hatte in jüngster Vergangenheit Probleme mit twitch. Nach der dortigen Sperre, wechselte die Streamerin, die gerne einen halbnackten Twerk während Call of Duty-Killcams hinlegt, zu YouTube und verzeichnete dort erste Erfolge was die Zuschauerzahlen angeht. Mehrere Tausende Interessierte folgten in den vergangenen Wochen auf der Video-Plattform ihren sonderbaren Darbietungen. Das sexy Spektakel könnte aber nun auch auf YouTube ein jähes Ende finden.

Denn Burgher hat sich den US-amerikanischen Sender FOX zur Nemesis gemacht. Dass sie während ihrer YouTube-Streams einen kleinen Dr. Zoidberg einblendet und ihre Community auch "Zoidberg Nation" nennt, findet FOX nämlich gar nicht unterhaltsam. Der US-Sender ist der Inhaber der Rechte an dem Charakter aus der bekannten Zeichentrickserie Futurama und verlangt eventuell einen Schadensersatz von 150.000 US-Dollar für jedes Mal, an dem die Bikini-Streamerin Zoidberg eingeblendet hat. Die Verwendung des Charakters, der nicht durch Burgher lizenziert wurde, stifte Verwirrung beim Verbraucher, weil die Nutzer denken könnten, dass FOX die Verwendung der Lizenz entweder sponsere, billige oder autorisiere, was aber nicht der Fall sei. Hinzu müsse die Streamerin ihre gesamten Einnahmen abtreten und dazu die anfallenden Gerichtskosten übernehmen. Das gab FOX in einer E-Mail bekannt, welche Kotaku zur Verfügung gestellt wurde.

Weiterhin soll FOX als Teil der Unterlassungsklage verlangen, dass die Bikini-Streamerin alles, was mit Futurama zusammenhängt, vollständig von ihren Kanälen und Social-Media-Auftritten wie Facebook und Twitter löscht. Das würde für Burgher bedeuten, dass sie den größten Teil ihrer Videos entfernen müsse und somit Millionen von generierten Views verlieren würde. In einem neuen Video und Per Twitter gab Burgher bekannt, dass es sich bei der Schadensforderung um eine Summe von 1,9 Millionen US-Dollar handeln könnte und veröffentlichte dazu ein satirisches Video. Es sei aber noch nicht ganz klar, ob FOX diese Summe letztendlich auch einklagen werde.



Wie der Fall sich nun weiter entwickelt, bleibt abzuwarten. Die aktuelle Lage könnte aber unter Umständen den Todesstoß für die freizügige Streamerin bedeuten. Was ihr von der Geschichte haltet, könnt ihr uns gerne in den Kommentaren unterhalb dieser Zeilen mitteilen. Mehr Interessantes rund um YouTube und Twitch findet ihr auf unseren umfangreichen Themenseiten. Dass ein Let's Play auch ohne nackte Haut funktioniert, zeigen euch unsere Redakteure in ihrem aktuellen Let's Play zu Mafia 3 - Teil 3: Nebenbeschäftigungen und Technik.