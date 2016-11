Ende 2014 wurde die MTV-Show Game One der Produktionsfirma Rocket Beans TV nach über 300 Episoden in knapp neun Jahren eingestellt. Wenige Monate später startete das Team einen eigenen Online-Sender, der täglich 24 Stunden über YouTube mitverfolgt werden kann. Nun hat das Team bekannt gegeben, das alte Format "Game One" unter dem Namen "Game Two" wiederbeleben zu wollen. Das Projekt entsteht in Zusammenarbeit mit Funk - einem Angebot von ARD und ZDF - und wird ab sofort jeden Freitag um 20:15 Uhr live auf dem Kanal von Rocket Beans TV ausgestrahlt. Anschließend kann die aktuelle Folge auch als VOD über den entsprechenden YouTube-Kanal angesehen werden.



Im Gespräch mit DWDL.de hat Moderator Etienne Gardé über das neue Format gesprochen: "[...] für das neue Projekt sind eine Menge Leute mit an Bord, die auch damals dabei waren. Es wird außerdem neue Gesichter geben, die zum bekannten Ensemble dazustoßen. Der Name wird deshalb auch "Game Two" lauten. Ein bisschen "same same but different". Neben Spiele-Reviews mit Comedy-Einschlag gibt es jetzt auch eine Live-Strecke in einem neuen Studio." Neben den altbekannten Moderatoren Daniel "Budi" Budiman, Simon Krätschmer, Nils Bomhoff und Etienne Gardé werden demnach auch weitere neue Moderatoren bei Game Two zu sehen sein. Rocket Beans TV wird zunächst zwölf Folgen des neuen Gaming-Formats produzieren.