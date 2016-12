Felix Kjellberg ist besser bekannt unter seinem Pseudonym "Pewdiepie". Der erfolgreiche Streamer spaltet die Gemüter von Videogamern rund um den Globus - die einen lieben ihn und seine lustigen, teils kuriosen Darbietungen vor der Kamera, die anderen können den Youtube-Star nicht ausstehen. Nun schockt Pewdiepie seine Fans mit der Aussage, seinen Kanal offline nehmen zu wollen, wenn er die magische Marke von 50 Millionen Followern erreicht hat. "Ich lösche meinen Kanal, wenn Pewdiepie die 50 Millionen erreicht", verkündet der Internet-Star am Ende des besagten Videos, das er am 2. Dezember 2016 hochgeladen hat, mit absolut ernster Miene.

"Ich glaube, es wird ein riesiger Spaß. Ich bin so gespannt darauf, meinen Kanal zu löschen und neu anzufangen, wahrscheinlich mit einem beschissenen Kanal. Ich werde nicht mit Youtube aufhören, sondern nur den Kanal löschen", so Pewdiepie weiter. Das Video könnt ihr euch nachfolgend anschauen.



Ob diese Aussage nun wirklich ernst gemeint ist oder nicht, darüber zermartern sich Fans aktuell die Köpfe. Die einen wollen es nicht wahrhaben und sprechen von einem schlechten Scherz. Andere wiederum sind sich der Sache ziemlich sicher und trauern schon jetzt um ihren geliebten Internet-Star und seine Darbietungen. Viele Male in der Vergangenheit behauptete Pewdiepie bereits, dass Youtube seinen Kanal "töte" und Clips, die zuvor exzellent performt haben, auf einmal mysteriöser Weise plötzlich gar nicht mehr angeschaut werden. Einen logischen Grund dafür gäbe es aber nicht. Um Youtube also eins auszuwischen, plant Pewdiepie nun die beschriebene Aktion.

Wie es letztendlich sein wird, muss nun die Zeit zeigen. Pewdiepies Youtube-Kanal liegt aktuell bei knapp unter 49,5 Millionen Abonnenten - lange sollte es also nicht mehr dauern, bis der Tag der Wahrheit anbricht und wir genaueres über die Zukunft des Streaming-Stars und seinen Youtube-Kanal wissen. Was haltet ihr davon? Glaubt ihr, dass Pewdiepie seine Aussagen in die Tat umsetzen wird, oder handelt es sich in euren Augen um einen gekonnten PR-Stunt, der für mediale Aufmerksamkeit sorgen soll? Nutzt doch die Kommentarfunktion unterhalb des Artikels und lasst die Community und uns an euren Meinungen teilhaben!