YouTube: Google macht neues Design der Videoplattform offiziell

Google hat in dieser Woche über den offiziellen Blog bekannt gegeben, dass in diesen Tagen ein neues Design für die Videoplattform YouTube an alle Nutzer ausgerollt wird. Die neue Oberfläche trägt den Namen "Material Design" und macht den Look der Seite etwas schlichter und übersichtlicher. Derzeit wird die neue Optik nach und nach für die Nutzer zur Verfügung gestellt. Mithilfe dieser Internetseite kann dieser Prozess jedoch beschleunigt und direkt auf das neue "Material Design" gewechselt werden.

Unter anderem bietet YouTube nun einen Nachtmodus an, der die Videoplattform in einfachem Schwarz darstellt. Um diese Einstellung ändern zu können, müsst ihr lediglich auf euer Profilbild klicken und dort die Option "Nachtmodus" auswählen. Google verkündete außerdem, dass die Entwicklung nun deutlich schneller und einfacher funktionieren würde. Im Blog-Eintrag heißt es dazu: "Das ist nur der Anfang - freut euch auf weitere, kommende Funktionen in der Zukunft." Mehr Meldungen und Videos zum Thema YouTube findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: Google