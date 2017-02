In dieser Woche gab Disney und das YouTube-Netzwerk Maker Studios bekannt, dass der Vertrag mit YouTuber Felix "PewDiePie" Kjellberg mit sofortiger Wirkung aufgelöst wurde. Grund dafür ist ein Bericht des amerikanischen Wall Street Journals, der dem 27-jährigen Schweden mehrere antisemitische Äußerungen sowie eine Verharmlosung des Nationalsozialismus vorwirft. Am vergangenen Donnerstag hat sich nun auch PewDiePie in einem ausführlichen Video zum Thema geäußert.

"Ich entschuldige mich für die Worte, die ich benutzt habe - ich weiß ich habe damit Menschen beleidigt und gestehe ein, dass der Witz zu weit gegangen ist", heißt es unter anderem im Video. "Ich glaube fest daran, dass man über alles Witze machen kann. Aber ich glaube auch, dass es einen richtigen und einen falschen Weg gibt, Witze über Dinge zu machen. Ich liebe es über Grenzen hinauszugehen, aber ich würde mich selbst als Anfänger-Comedian bezeichnen und habe definitiv schon vorher Fehler gemacht. Durch diese Dinge konnte ich weiter wachsen und Erfahrungen sammeln. [...] Es ist etwas, das ich auf meinem weiteren Weg im Kopf behalten werde."

Im Speziellen ging Kjellberg erneut auf den Fall mit der Internetseite Fiverr ein. Hier bezahlte der YouTuber zwei Inder für das Hochhalten eines Schildes mit der Aufschrift "Death to all Jews". Hier erzählte PewDiePie erneut, dass er mit dem Video nur zeigen wollte, wie "bescheuert" die Internetseite ist und wie weit man - mit einer Zahlung von fünf Dollar - gehen kann. Ähnliche Worte fand der 27-Jährige bereits im Januar 2017 bei der Veröffentlichung des Videos.



Im Verlauf des Videos kritisiert Kjellberg außerdem die Berichterstattung der Medien und greift dabei im Speziellen das Wall Street Journal an, die die Sache ins Rollen gebracht haben. Demnach wirft der Schwede den Journalisten des Berichts vor, dass sie die Unternehmen Disney und YouTube in die Ecke gedrängt und so eine Auflösung der Verträge erzwungen haben. "Diese ganze Sache... war ein Angriff gegen mich. Es war ein Angriff der Medien um meinem Ruf zu schaden, meinen Einfluss und meinen wirtschaftlichen Wert zu verringern." Als Grund für den Angriff nennt PewDiePie die Tatsache, dass Old-School-Medien heutige Internet-Persönlichkeiten nicht mögen, weil sie (aufgrund ihrer Reichweite) Angst hätten.

Felix Kjellberg erhält für sein veröffentlichtes Video derzeit viel positive Rückmeldung im Internet - und das auch von Menschen, die seine täglichen Videos nicht verfolgen. Das Wall Street Journal hat sich mittlerweile zur Antwort von PewDiePie geäußert und bekannt gegeben, dass sie weiterhin hinter ihrem Bericht stehen. Der YouTuber sei nicht auf alle Videos eingegangen, die im Bericht genannt werden. Dazu gehört ein Video, in dem ein als Jesus gekleideter Mann sagt: "Hitler hat absolut nichts falsch gemacht". Als Konsequenz wurde der Fiverr-Account des Jesus-Imitators von der israelischen Webseite gebannt. Die eigentlich lustig gemeinte Reaktion von PewDiePie zum Fall war: "Isn't it ironic, that Jews found another way to f*** Jesus over?". Wenige Tage später wurde der Account jedoch wieder freigeschalten.

Zum Abschluss des Videos greift Kjellberg das Wall Street Journal noch einmal direkt an. "Ich bin immer noch hier, ich mache immer noch Videos. Netter Versuch, Wall Street Journal. Try again, motherfuckers". Die Unternehmen Disney und YouTube haben sich noch nicht zur Antwort von PewDiePie geäußert. Weitere Meldungen zum Thema YouTube findet Ihr auf unserer Themenseite.