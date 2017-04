Alle Energie- und Gesundheitsstrecker in Yooka-Laylee finden: Wir haben zwei Video-Guides aufgetan, die euch sämtliche Fundorte der Upgrades für Energie und Gesundheit im Jump & Run offenbaren. Insgesamt findet ihr je sechs Stück davon in den Levels - je eines pro Gebiet. Nutzt einfach die Videos unterhalb dieser Zeilen, um sämtliche Verbesserungen einzusammeln. Die Gesundheitsstrecker erkennt ihr an den Schmetterlingssymbolen. Eines davon ist auch in der Oberwelt versteckt. Mit allen den Health Extenders dürft ihr eure Energieleiste sogar verdoppeln und somit mehr Schaden einstecken.

Von den Energiestreckern findet ihr ebenfalls eines der Upgrades in der Oberwelt. Eine hohe Energieleiste ist in Yooka-Laylee von Vorteil, da ihr somit öfter eure Fähigkeiten einsetzen dürft. Je länger beispielsweise eure Energieleiste, desto weiter könnt ihr fliegen. Sobald ihr wieder auf dem Boden gelandet seid, lädt sich eure Energie wieder auf. Die Energy Extenders erkennt ihr übrigens am Blitz-Symbol. Ihr habt euch noch nicht für das neue Hüpfspiel entschieden? Dann lest doch unseren Test zu Yooka-Laylee. Darin erfahrt ihr sämtliche Stärken und Schwächen des neuen Abenteuers. Die folgenden Video-Guides bieten euch die Fundorte aller Energie- und Gesundheitsstrecker.

Yooka-Laylee - Alle Gesundheitsstrecker finden

Yooka-Laylee - Alle Energiestrecker finden