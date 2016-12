Der Geheimtipp für alle Fans von 3D-Platformern, Yooka-Laylee, hat einen Releasetermin! Am 11. April 2017 geht das Spiel ehemaliger Banjo-Kazooie-Entwickler an den Start - aber nur am PC, auf der PS4 und der Xbox One. Die Wii-U-Fassung wurde überraschend eingestellt, wie Eurogamer.net berichtet. Die Macher bei Playtonic Games sprechen von "unvorhergesehenen technischen Schwierigkeiten" bei der Entwicklung - ob eine spätere Umsetzung von Yooka-Laylee für Nintendo Switch möglich ist, ließ das Studio dabei offen. Dafür veröffentlichte man einen neuen Trailer, der den Level Capital Cashino vorstellt.

Yooka-Laylee hat unseren Redakteur Lukas Schmid beim ersten Anspielen auf der Gamescom 2016 komplett verzaubert. Das per Kickstarter mit über 175.000 britschen Pfund an Spendengeldern finanzierte Jump and Run versetzt euch in die Haut einer kleinen Echse, die zusammen mit einer Fledermaus und ausgestattet mit allerlei Spezialfähigkeiten durch kunterbunte Levels hüpft.