Yooka-Laylee: Multiplayer- und Koop-Modi des Jump'n'Run's vorgestellt

Yooka-Laylee wird neben jeder Menge Solo-Plattform-Action auch mehrere Multiplayer-Modi bieten. Diese wurden nun erstmals von Publisher Team 17 und Entwickler Playtonic Games vorgestellt. Zunächst gibt es einen lokalen Koop-Modus für bis zu vier Spieler. Außerdem verfügt Yooka-Laylee aber auch noch über acht "einzigartige" Arcade-Spiele, die in der Spielhalle von Dino Rextro zu finden sein werden. Dort können sich die Spieler auf die Jagd nach Highscores machen. Der neue Trailer unterhalb stellt die Multiplayer-Modi etwas genauer vor.

Erscheinen wird Yooka-Laylee am 11. April für PC, PS4 und Xbox One. Die ursprünglich ebenfalls geplante Wii-U-Fassung wurde eingestellt. Stattdessen werkelt Playtonic nun an einer Umsetzung für Nintendo Switch, die allerdings noch keinen Release-Termin hat. Bei Yooka-Laylee handelt es sich um ein klassisches 3D-Jump'n'Run im Stile von Banjo-Kazooie und Banjo-Tooie. Die Finanzierung wurde via Crowdfunding gestemmt. Über 70.000 Backer waren bereit, umgerechnet etwa 2,5 Millionen Euro für die Entwicklung bereit zu stellen. Alle weiteren News und Infos findet ihr wie gewohnt auf der Themenseite zu Yooka-Laylee.