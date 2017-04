Yooka-Laylee: 3D-Jump'n'Run erschienen, Launch-Trailer

Nach erfolgreicher Crowdfunding-Finanzierung und mehreren Jahren Entwicklungszeit ist Yooka-Laylee am 11. April erschienen. Vorerst ist das 3D-Jum'n'Run aus dem Hause Playtonic Games aber lediglich für PC (Steam und GOG.com), PS4 und Xbox One erhältlich. An der Umsetzung für Nintendo Switch wird noch gewerkelt. Die ursprünglich geplante Wii-U-Fassung wurde eingestellt. Yooka-Laylee kostet auf PC und Konsolen einheitliche 39,99 Euro (UVP), egal ob Retail oder Download. Den offiziellen Launch-Trailer könnt ihr euch unterhalb ansehen.

Yooka-Laylee bietet eine Einzelspieler-Kampagne mit fünf verschiedenen Themenwelten, die in beliebiger Reihenfolge absolviert werden können. Außerdem gibt es acht verschiedene Multiplayer-Modi für bis zu vier Spieler. Das Gameplay erinnert an die N64-Klassiker Banjo-Kazooie und Banjo-Tooie. Kein Wunder, schließlich sind bei Playtonic viele ehemalige Angestellte des inzwischen zu Microsoft gehörenden Studios Rare tätig. Ob die Wiederbelebung des zuletzt arg vernachlässigten Genres von Erfolg gekrönt war, erfahrt ihr in unserem Test zu Yooka-Laylee.