Das nennt man wohl ein Erfolgserlebnis: Allen Zweiflern zum Trotz hat sich das Rollenspiel Yo-kai Watch aus dem Hause Level-5 auch im Westen hervorragend bewiesen und wurde von 3DSBesitzern freudig angenommen. Ein nicht selbstverständlicher Achtungserfolg, weist das RPG rund um seine japanischen Geister zum Sammeln doch enorme Ähnlichkeiten mit dem bisherigen Platzhirsch Pokémon auf. Im Frühjahr 2017 soll Yokai Watch 2 bei uns erscheinen, anspielen durften wir es aber bereits auf der Gamescom.

Gedächtnislücke

Das ist mal eine dicke Katze! Normale Menschen ohne eine Yo-kai Watch können die Geister aber nicht sehen. Sonst wäre wohl schnell der Tierschutz vor Ort. Quelle: N-ZONE Wie schon bei Pokémon, wo jedes neue Abenteuer mit einem identischen Start beginnt, wirkt auch bei Yo-kai Watch 2 vieles so vertraut wie im Vorgänger. Abermals seid ihr als 10-jähriger Junge oder gleichaltriges Mädchen unterwegs und genießt euer unbeschwertes Vorstadtleben. Der Schein trügt jedoch, denn über Nacht sind mehrere mächtige Yo-kai-Geister über Lenzhausen erschienen und haben sowohl eure Erinnerungen als auch die eurer befreundeten Yo-kai gelöscht - alles, was ihr im ersten Teil erlebt habt, wurde aus eurem Gedächtnis getilgt. Erst als euch eure Freunde Bär und Freddy ihre schicken Mega-Armbanduhren präsentieren, wird euch im Unterbewusstsein klar, dass hier etwas nicht stimmt. Als ihr dann noch in einem mysteriösen Krämerladen eure eigene Uhr und euren alten Geistergefährten Whisper wiedertrefft, wird klar, dass hier etwas nicht ganz koscher ist. Um das erneute Suchen, Bekämpfen und Anfreunden mit herumstreifenden Yo-kai kommt ihr daher nicht herum. Eine wahre Herkulesaufgabe, denn insgesamt könnt ihr in Yokai Watch 2 über 350 verschiedene Geister finden. Welche davon ihr im Verlauf der Story trefft, hängt von der gespielten Version ab. In Bony Spirits wird es ebenso exklusive Yo-kai geben wie im Gegenstück Fleshy Souls.

Um in neue Gefilde vorzustoßen, werdet ihr mit dem Zug reisen können. Immer mit dabei ist Whisper, der euch mit Rat und Tat zur Seite steht. Oder schwebt. Quelle: N-ZONE Was für einen Namen die Spiele in hiesigen Gefilden tragen werden, ist aktuell noch nicht bekannt. Wer schon seinen Spaß daran hatte, die detaillierte Spielwelt des ersten Teils zu erkunden, kommt in Yo-kai Watch 2 so richtig auf seine Kosten. Neben den bereits bekannten Stadtvierteln könnt ihr mit dem Zug nun sogar eine ländliche Gegend voller grüner Reisplantagen oder ein sonniges Stadtviertel besuchen, welches sehr stark an die Küstengegend von San Francisco erinnert. Sogar ein Trip in die Vergangenheit ist möglich: per Zeitreise verschlägt es euch in das Lenzhausen der 1950er-Jahre. Nur dort könnt ihr dann auch spezielle, besonders altmodische Yo-kai fangen oder Quests lösen, um schiefgelaufene Ereignisse in der Gegenwart wieder zu korrigieren. Das funktioniert nicht immer mit reiner Diplomatie, weshalb oft eure verbündeten Yo-kai in den Kampf geschickt werden müssen. In gewohnter Weise könnt ihr bis zu sechs Fabelwesen auf einem Rad platzieren, von denen immer drei aktiv am Kampfgeschehen teilnehmen. Bringt das aktuelle Trio mal keinen Erfolg, dreht ihr fix an der Scheibe, holt die anderen Yo-kai nach vorne und kümmert euch währenddessen um angeschlagene Schützlinge. Hierzu löst ihr auf dem Touchscreen kleine Minispielchen, etwa das Nachzeichnen von Linien oder das Wegwischen von Rauch. Auf dieselbe Art aktiviert ihr auch die Spezialattacken eurer Yo-kai-Freunde. Mit welchen Angriffen sie nach vorne preschen, könnt ihr aber nach wie vor nicht selbst bestimmen.

Geisterjagd zu viert

Schon im ersten Teil war er so was wie das Pikachu von Yo-kai Watch, nun hat er auch in Zwischensequenzen seinen großen Auftritt: Geisterkater Jibanyan! Quelle: N-ZONE Kam Yo-kai Watch bislang nur für Einzelspieler in Frage, dürfen im zweiten Teil gleich mehrere Spieler Lenzhausen unsicher machen. Mit bis zu drei Freunden könnt ihr etwa gemeinsam Jagd auf dämonische Yo-kai machen, welche nachts die Straßen unsicher machen. Im Gegensatz zum Hauptspiel wählt hier jeder Teilnehmer ein Yo-kai und kontrolliert es direkt - es läuft also betont actionreicher ab. Möchtet ihr lieber eure taktische Finesse auf die Probe stellen, dürft ihr auch in einem regulären Versus-Modus gegen einen Kontrahenten antreten. Selbst wenn euch viele Orte und Personen noch aus dem ersten Teil bekannt sind, solltet ihr in Yo-kai Watch 2 mehr sehen als nur ein simples Update. Haufenweise neue Yo-kai, Spielmodi und natürlich eine neue Hintergrundstory sollten mehr als genügend Gründe dafür sein, Lenzhausen einen weiteren Besuch abzustatten.