Yakuza 6: Zwei neue Trailer zum Action-Adventure erschienen

Das Action-Adventure Yakuza 6 wird von den Fans heiß erwartet. Denn schließlich will man wissen, wie die Geschichte rund um Kazuma Kiryu weitergeht, der sich langsam in den Rängen der Yakuza hocharbeitet.

Nun wurden zwei neue Trailer veröffentlicht, welche Spielszenen zeigen und die Hintergrundgeschichte sowie die Story des Action-Adventures beleuchten. Allerdings sind die beiden Videos auf japanisch. Die Story stellt eine direkte Fortsetzung der Vorgängerspiele dar und wird verschiedene Handlungsstränge aufgreifen und erzählen.

Ihr seid in einer großen, offenen Spielwelt unterwegs und könnt selbst frei entscheiden, welche Missionen ihr in welcher Reihefolge annehmen und erledigen wollt. Durch die Aufträge erhaltet ihr weiteres Ansehen, was euch dabei hilft, in den Rängen der Yakuza weiter aufzusteigen. Dieses Mal will man aber die Story noch weiter in den Mittelpunkt rücken, denn Yakuza 6 stellt das Ende der Geschichte rund um Kazuma Kiryu dar.

Ein Releasetermin für Yakuza 6 in Deutschland steht momentan noch nicht fest. In Japan erscheint das Action-Adventure allerdings schon diesen Dezember für die Playstation 4.

Quelle: Playfront