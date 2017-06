Xbox One X: Potential möglicherweise durch Playstation ausgebremst

Die in Deutschland ab dem 7. November verfügbare Spielekonsole Xbox One X ist deutlich leistungsfähiger als alle anderen aktuellen Spielekonsolen wie die Xbox One S oder die Playstation 4 Pro. Dementsprechend könnten Spiele bei gleicher Grafikqualität mit deutlich mehr FPS (Bildern pro Sekunde) dargestellt werden. Im Falle des schon von vielen erwarteten Shooters Destiny 2 (geplanter Release für Xbox und Playstation am 6. September, für den PC am 24. Oktober) wird die Framerate auf der Xbox One X bei nur 30 FPS liegen, genau wie auf der Playstation 4 Pro. Technische Gegebenheiten sind hierbei aber offenbar nicht der Grund. Der Game Director des Spiels, Luke Smith, spricht davon, dass man einfach nur auf allen Konsolen die gleichen FPS-Werte bieten will, um ein gleichmäßiges Spielerlebnis zu gewährleisten.

Destiny 2 Quelle: Bungie Allerdings arbeitet Activision sehr eng mit Sony zusammen. Daher deutete Phil Spencer, Chef der Xbox-Sparte von Microsoft, in einem Interview, zu dem ihr auf Gamespot.com auch das entsprechende Video anschauen könnt, an, dass hier auch unternehmenspolitische Gründe die Ursache sein können. Die geringere Leistung der Playstation 4 Pro könnte also indirekt dafür sorgen, dass einige Xbox One X-Spiele ausgebremst werden, da entweder ein Publisher oder auch Sony keine bessere Version auf der Xbox One X sehen möchten. Laut Phil Spencer sei es aber ohnehin die Entscheidung der Entwickler, ob und wie sie die Leistung der Xbox One X ausnutzen - somit relativiert er die Aussage, die man ansonsten als Vorwurf deuten könnte. Die Entwickler haben dabei drei Eckpunkte, die man ausreizen kann: Framerate, Grafikdetails und Auflösung. Auf welches der drei Dinge ein Spiel hin optimiert wird oder ob es auch ein Mischung der drei Faktoren ist, sei am Ende die freie Entscheidung der Entwickler.