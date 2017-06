Offenbar wird Microsoft der Xbox One X einen Gratismonat für das vor kurzem gestartete Spieleabo-System Xbox Game Pass beilegen. Mit dem Xbox Game Pass könnt ihr für aktuell 9,99 Euro pro Monat zahlreiche Spiele herunterladen und spielen, solange euer Abo läuft. Derzeit können Xbox-Nutzer den Xbox Game Pass für 14 Tage kostenlos testen. Ein kostenloser Probemonat dürfte für Xbox One X-Käufer dann vermutlich zu der 14-Tage-Testphase hinzukommen, so dass man insgesamt sechs Wochen kostenlos auf die Spiele zugreifen kann.

Xbox Game Pass Screenshot Quelle: Xbox.com Screenshot Die Website GamePro hat diese Informationen auf der Produktseite des US-Microsoft-Stores entdeckt, doch auch auf der deutschen Shop-Website ist weiter unten beim Lieferumfang zu sehen, dass Microsoft einen Probemonat für den Xbox Game Pass gewährt. Auch ein 14-Tage-Gutschein für Xbox Live Gold, welches ihr für Multiplayer-Spiele benötigt, ist mit im Lieferumfang dabei. Bei den Spieletiteln des Xbox Game Pass handelt es sich zwar nicht um aktuelle Blockbuster-Games, aber viele dürften unter der Auswahl genügend Spiele finden, mit denen sich viele Spielstunden verbringen lassen. Unter anderem sind aktuell Xbox One-Titel wie Halo 5, Devil May Cry (Definite Edition), Mad Max, NBA 2K 16, Payday 2 und Saints Row IV: Re-Elected mit dabei, auch viele Xbox 360-Klassiker sind im Portfolio, so zum Beispiel die komplette Gears of War-Reihe bis auf den neuesten vierten Teil, Bioshock 2 und Bioshock Infinite sowie Grid 2 und viele Titel mehr.