Xbox One X: Video zeigt den Zusammenbau der Einzelteile

Microsoft hatte im Rahmen der Entertainmentmesse E3, die vom 13. bis 15. Juni in Los Angeles stattfindet, die neue Xbox One X vorgestellt. Die zuvor als Project Scorpio bekannt gewordene Edel-Konsole wird in Deutschland ab dem 7. November für 499 Euro in den Handel kommen und punktet mit einer deutlich stärkeren Leistung als alle bisherigen Konsolen, was auch für natives 4K-Gaming sorgen soll. Wer sich für die genauen technischen Details interessiert und zudem noch eine Bastler-Ader hat, der wird sich über ein Video freuen, das beim Spieleportal Dualshockers.com aufgetaucht ist.

Dort findet ihr nämlich im Artikel des Autos Guiseppe Nelva ein Video, in dem der Geschäftsführer der Xbox-Hardwareentwicklung, Leonardo Del Castillo, jede einzelne Komponente genau erklärt und dabei Stück für Stück eine Xbox One X aus den einzelnen Bauteilen zusammenbaut. Unterstützt wird er dabei von Larry Hryb, auch unter seinem Gamertag Major Nelson bekannt. Das Video hat Guiseppe Nelva auch auf seinem YouTube-Kanal Guiseppe's Gaming veröffentlicht - die Gesamtlänge beträgt gute 15 Minuten, es handelt sich dabei um einen Teilmitschnitt des über drei Stunden langen Videos Xbox Daily: Live @ E3 des Xbox-Channels. Direkt unter unserem Text haben wir den Mitschnitt von Guiseppe Nelva eingebettet.