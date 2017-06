Microsoft hatte am Montag in einer Pressekonferenz im Rahmen der Entertainmentmesse E3, die vom 13. bis 15. Juni in Los Angeles stattfindet, mit der Xbox One X die bislang stärkste Spielekonsole vorgestellt. Rund um die Xbox One X, die zuvor noch als Project Scorpio bezeichnet wurde, gab es viele Informationen rund um die Hardware, Besonderheiten wie die native 4K-Fähigkeit und Spiele - unser Feature fasst alles Wichtige zusammen. Ein Thema aber hat Microsoft komplett ausgelassen: Virtual Reality (VR). Der Xbox-Chef Phil Spencer hat nun in einem Interview mit der BBC (British Broadcasting Cooperation) Stellung bezogen, welches ihr euch auch auf der entsprechenden BBC-Website anschauen könnt. Dabei betont er, dass aus seiner Sicht das Thema VR in absehbarer Zeit vor allem für PC-Nutzer interessant ist.

Microsofts Xbox-Chef Phil Spencer Quelle: Microsoft Daher würde Microsoft sich in diesem Segment auf den PC konzentrieren, was auch von unserer News vom 1. Juni bestätigt wird, in der wir über Microsofts Bemühungen um Mixed Reality-Headsets berichteten. Auf das Argument des BBC-Reporters, dass die Konkurrenz von Sony bereits eine Millionen VR-Headsets für die Playstation an den Mann bringen konnte und die Frage, ob die Xbox One X jemals ein Platz für VR sein könnte, erwiderte Spencer, dass die Technik vor allem bei der für Konsolen typischen Nutzung in Wohnzimmern noch große Nachteile hätte. Denn mit der aktuellen Technik müssen Kabel quer durch das Zimmer verlegt werden, da die Headsets nicht kabellos funktionieren. Hierbei sei ein PC deutlich anwendungsfreundlicher, da man nahe am PC sitzt und die Kabel dabei nicht so sehr stören. Phil Spencer lobt aber auch die Konkurrenz, was VR angeht, und sagt, dass Microsoft in diesem Bereich auch ständig weiterlernen würde. Technisch gesehen ist es natürlich nicht ausgeschlossen, dass die Xbox One X irgendwann auch ein kompatibles VR-System und entsprechende Games bieten wird.